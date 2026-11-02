El papa León XIV saluda a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro a su llegada para presidir la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa León XIV saluda a los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro a su llegada para presidir la audiencia general semanal en el Vaticano, el 28 de octubre de 2026. (Filippo MONTEFORTE / AFP)
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Por Redacción EC

La Municipalidad de Jesús María, a través de sus redes sociales informó el cierre temporal de diversos espacios públicos hasta el 16 de noviembre debido a la próxima visita del papa León XIV. Esta medida responde a una solicitud formal del Arzobispado de Lima con el fin de iniciar los trabajos de acondicionamiento e instalación de estrados necesarios para las actividades programadas.

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