La Municipalidad de Jesús María, a través de sus redes sociales informó el cierre temporal de diversos espacios públicos hasta el 16 de noviembre debido a la próxima visita del papa León XIV. Esta medida responde a una solicitud formal del Arzobispado de Lima con el fin de iniciar los trabajos de acondicionamiento e instalación de estrados necesarios para las actividades programadas.

Además de facilitar el montaje de la infraestructura requerida, la restricción de acceso busca reforzar los protocolos de seguridad en el distrito.

Espacios involucrados:

Monumento de la Paz Parque de la Paloma Parque de Dignidad del Pensionista Berma central de Av. Salaverry, frontis de la Nunciatura.

La restricción de estos puntos urbanos se mantendrá de forma ininterrumpida hasta el martes 16 de noviembre, fecha en la que se prevé la culminación de los desmontajes y el restablecimiento del tránsito peatonal y vehicular habitual en las zonas afectadas.

LIMA, PERÚ - JUEVES 29 DE OCTUBRE DEL 2026 Sede de la Misa de Clausura del Papa León XIV que se desarrollará en la base aérea de Las Palmas en el distrito de Surco. 29 de octubre de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > FERNANDO SANGAMA

De este modo, las autoridades locales pretenden garantizar un desarrollo ordenado de las jornadas eclesiásticas y resguardar la integridad física de los miles de fieles y asistentes que se darán cita.

Días no laborables

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 al 16 de noviembre, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó, en declaraciones a RPP, que los días no laborables establecidos tendrían un alcance macrorregional.

Es decir, la medida podría aplicarse en varias zonas del país y no solo en aquellas que recibirán al pontífice, con el objetivo de que muchos fieles católicos puedan viajar o desplazarse al encuentro con Robert Prevost, quien desarrolló gran parte de su vida religiosa en el territorio nacional.

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