En la mañana del lunes se reportaron largas colas de internos de medicina en los exteriores de la ‘Casa del Médico’ del Colegio Médico del Perú (CMP), ubicado en la cuadra 20 de la Av. Arnaldo Márquez, en el distrito de Jesús María. Ellos se encuentra a la espera de ser vacunados contra el COVID-19. Sin embargo, en declaraciones a la prensa denunciaron que las dosis todavía no llegaban al local.

“Nosotros estamos desde las 6 a.m., pero nos han dicho que recién llegarán las vacunas porque empezaba a las 8 a.m. (la vacunación). Primero nos dijeron que no había enfermeras, luego llegaron. Y hasta ahora seguimos esperando. Ayer también hicimos una larga cola de 6 horas porque se supone que era el último día y ahora dicen que es hasta hoy. Pero luego nos dijeron que va a continuar”, indicó una de las internistas a Canal N.

En tanto, otra internista señaló que hay dos colas, una de personas que tienen tickets y otra que no cuentan con esto. Además, precisó que se han juntado las personas que les tocaba ser inmunizadas ayer y hoy.

“Nosotros supuestamente somos del grupo de ayer, porque a las 2 p.m. nos indicaron que ya no había vacunas. Nos entregaron tickets y ahora hay dos colas. Se han juntado los de hoy y los de ayer. La Policía nos ha separado por los que tienen tickets y los que no tienen”, detalló.

“Van a ser las 11 de la mañana y nos tienen acá sentados sin vacunarnos. Y compañeros que han entrado nos dicen que aún no llegan las vacunas”, aseveró.

REVISA AQUÍ | Pongo el hombro: consulta aquí con DNI fecha y lugar de vacunación de adultos mayores de 70 años

Vacunación a internistas

Recordemos que, el último jueves 29 de abril, Gustavo Rosell De Almeida, viceministro de Salud Pública, supervisó la vacunación simbólica de alrededor de 140 internos, pertenecientes a las especialidades de Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Tecnología Médica, Nutrición y Estomatología, de las universidades Mayor de San Marcos, Federico Villarreal y Cayetano Heredia.

La Dirección de Inmunizaciones del Minsa puso como meta de vacunación a nivel nacional la cantidad de 18.370 internos, de los cuales 7.655 jóvenes estudiantes se encuentran en Lima y Callao.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Villa El Salvador: capturan a delincuente que mató a persona en sandwichería