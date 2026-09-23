El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que los candidatos que fueron excluidos o tachados por los Jurados Electorales Especiales (JEE), pero cuyas resoluciones no adquirieron firmeza hasta el 4 de septiembre de 2026 , mantengan vigente su candidatura para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La medida fue establecida mediante la Resolución N.° 3643-2026-JNE, publicada en el diario oficial El Peruano.

Según el documento, el cronograma electoral fijó el 4 de septiembre como fecha límite para que el Pleno del JNE resolviera, en segunda instancia, las apelaciones relacionadas con tachas y exclusiones de candidatos.

Resolución del JNE

El JNE explicó que los plazos electorales son de naturaleza preclusiva y perentoria, debido a la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la predictibilidad del proceso electoral. Esto permite, además, que los organismos electorales conozcan oportunamente quiénes son los candidatos que participarán en los comicios.

¿Qué ocurre con los casos que quedaron pendientes?

El organismo electoral señaló que, al llegar el 4 de septiembre, existían expedientes correspondientes a apelaciones y quejas por denegatoria de apelación que todavía no habían sido atendidos por el Pleno del JNE.

Por ese motivo, las decisiones emitidas en primera instancia por los JEE no habían adquirido firmeza.

Ante esta situación, el Pleno del JNE ordenó devolver a los Jurados Electorales Especiales de origen los expedientes sobre tachas y exclusiones de listas y candidatos que no habían sido materia de pronunciamiento hasta el vencimiento del plazo.

La resolución establece expresamente que los candidatos afectados por estas decisiones mantienen vigente su candidatura.

El JNE fundamentó esta decisión en la necesidad de compatibilizar la naturaleza preclusiva de los plazos electorales con el derecho fundamental de participación política, reconocido en el artículo 31 de la Constitución.

JEE continuarán con los expedientes

La resolución también dispone que los JEE continúen con el trámite correspondiente de los expedientes que les fueron devueltos.

Asimismo, cuando corresponda, podrán disponer la anotación marginal y la remisión de copias de los actuados pertinentes al Ministerio Público.

Es decir, la resolución del JNE no supone que el organismo haya evaluado y declarado infundada cada una de las tachas o exclusiones pendientes. La medida responde al vencimiento del plazo establecido en el cronograma electoral y a que las decisiones cuestionadas no habían quedado firmes al 4 de septiembre.