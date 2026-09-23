La medida fue establecida mediante la Resolución N.° 3643-2026-JNE. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
La medida fue establecida mediante la Resolución N.° 3643-2026-JNE. (Foto: Mario Zapata/ GEC)
/ MARIO ZAPATA
Por Redacción EC

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que los candidatos que fueron excluidos o tachados por los Jurados Electorales Especiales (JEE), pero cuyas resoluciones no adquirieron firmeza hasta el 4 de septiembre de 2026, mantengan vigente su candidatura para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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