El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindó este martes una conferencia de prensa para informar sobre el avance del proceso de inscripción de listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales de este año. Además, el organismo puso a disposición una plataforma con información sobre la cantidad de listas presentadas ante sus distintas mesas de partes.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, indicó que la entidad recibió más de 10.800 solicitudes de inscripción de listas de candidatos. “Digo solicitudes porque inicialmente toda esta documentación entra a una etapa de calificación. Debido al volumen de documentación recibida, hemos utilizado nuestro asistente de inteligencia artificial. Al día de hoy se ha procesado el 99,96 % de los expedientes. Se verifica si los candidatos se encuentran afiliados o no a una organización política, si figuran en las bases de datos de las elecciones primarias, entre otros aspectos. Solo quedan algunos expedientes pendientes de revisión para determinar si han cumplido efectivamente todos los requisitos”, señaló.

Asimismo, indicó que, a través de la plataforma web, los ciudadanos podrán acceder al detalle de las organizaciones políticas que participan en esta contienda electoral. “Algunas solicitudes se encuentran en etapa de inadmisibilidad. En esos casos otorgamos un plazo para subsanar las observaciones que se hayan detectado durante la revisión”, expresó Clavijo.

Los plazos

Respecto al proceso que seguirán las solicitudes presentadas, Clavijo explicó que, posteriormente, se abrirá el período de tachas, etapa en la que cualquier ciudadano o personero podrá objetar una candidatura. “En el marco del derecho a la defensa, la organización política puede presentar la documentación que considere necesaria para levantar estas observaciones”, precisó.

La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, indicó que la entidad recibió más de 10.800 solicitudes de inscripción de listas de candidatos. Foto: JNE.

“Esta etapa de calificación de las listas de candidatos culmina el 5 de agosto. Esa es la fecha límite para aceptar renuncias o retiros de candidatos. El Jurado Electoral Especial tendrá hasta el 20 de agosto para resolver todas las tachas y exclusiones que pudieran presentarse. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones tendrá como fecha límite el 4 de septiembre para resolver cualquier apelación. Ese día vencerán todos los plazos y se tendrá certeza sobre cuáles serán los candidatos que estarán incluidos en las cédulas de sufragio”, agregó.

“Reitero que cuando una solicitud es declarada inadmisible en una primera etapa, se otorga un plazo para subsanar o levantar cualquier observación. Todos estos trámites se desarrollarán con estricto respeto al cronograma electoral. Para nosotros es fundamental transmitir a las organizaciones políticas la importancia de respetar los principios democráticos. En una contienda electoral garantizamos que se refleje la voluntad popular. Todas las audiencias realizadas en el Jurado Nacional de Elecciones han sido de conocimiento público. Cualquier alegación de fraude debe estar sustentada con los medios probatorios correspondientes”, sostuvo la vocera.

Panorama en la capital

De acuerdo con la plataforma web, en el caso de Lima Metropolitana figuran 22 organizaciones políticas que presentaron sus solicitudes de inscripción para la Alcaldía ante las instancias del JNE. Adicionalmente, otras cuatro agrupaciones ingresaron sus solicitudes mediante las plataformas virtuales habilitadas por la entidad, sumando un total de 26 organizaciones políticas.

“Existían diferentes alternativas para presentar las solicitudes. Esta plataforma permitirá conocer el estado de cada una de ellas, verificar si fueron declaradas inadmisibles y hacer seguimiento durante el período de tachas”, sostuvo la especialista.

El organismo puso a disposición una plataforma con información sobre la cantidad de listas presentadas ante sus distintas mesas de partes. Foto: JNE.

Para acceder al portal, los ciudadanos deben ingresar primero a la página web del Jurado Nacional de Elecciones y luego dirigirse a la sección “Elecciones Regionales y Municipales 2026 (Inscripción de fórmulas y listas de candidatos)”. Cabe precisar que en esta plataforma solo se podrá visualizar el nombre de la organización política y no los nombres de los candidatos, para lo cual será necesario ingresar a la plataforma electoral correspondiente.

Pérdida de inscripción

Al ser consultada sobre la reciente aprobación en el Congreso de una ley que reduce del 50 % al 30 % el requisito mínimo de candidaturas para que las organizaciones políticas conserven su inscripción, la vocera del JNE señaló que el cronograma de las elecciones regionales y municipales ya se encuentra en marcha. Por ello, precisó que cualquier análisis sobre la conservación o cancelación de la inscripción de los partidos políticos se realizará recién en 2027.

Clavijo explicó que se trata de un procedimiento administrativo que corresponde a la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP). Añadió que las decisiones adoptadas por esta instancia pueden ser apeladas ante el pleno del JNE, órgano que evaluará posteriormente cuál es el marco normativo que corresponde aplicar en cada caso.

Situación de López Aliaga

Clavijo también se refirió a la reciente noticia sobre la declaración de inadmisibilidad de la candidatura de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima. “Cada uno de los candidatos que integran una lista es calificado de manera independiente para verificar si cumple con los requisitos exigidos. En este caso puntual, el Jurado Electoral declaró la inadmisibilidad de la candidatura para que pueda subsanarse la observación detectada. Todavía se encuentra dentro del plazo establecido para hacerlo y se evaluará la documentación o los medios probatorios que presente”, aclaró.

Clavijo también se refirió a la reciente noticia sobre la declaración de inadmisibilidad de la candidatura de Rafael López Aliaga a la Alcaldía de Lima. Foto: GEC.

“Cabe resaltar que, si alguna de las partes no estuviera conforme con la decisión adoptada, puede presentar una apelación y el Jurado Nacional de Elecciones determinará finalmente cuál será el estatus de la postulación. Todas las listas serán publicadas en el panel del JNE, en el portal electrónico e incluso se está coordinando con las municipalidades distritales para que difundan una síntesis de las listas en sus respectivas jurisdicciones. El objetivo es garantizar la máxima transparencia respecto de las candidaturas presentadas”, concluyó.

Fórmulas presentadas

La plataforma del JNE registra la presentación de 10.855 fórmulas y listas de candidatos, de las 14.435 que se proyectaban para este proceso electoral. Del total de solicitudes presentadas, 301 corresponden a elecciones regionales, 1.627 a elecciones provinciales y 8.927 a elecciones distritales.

Las elecciones regionales y municipales se realizarán el domingo 4 de octubre de este año. En dicha jornada, los ciudadanos elegirán a gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes y regidores para el periodo correspondiente.