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Resumen

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) brindó este martes una conferencia de prensa para informar sobre el avance del proceso de inscripción de listas de candidatos para las elecciones regionales y municipales de este año. Además, el organismo puso a disposición una plataforma con información sobre la cantidad de listas presentadas ante sus distintas mesas de partes.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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