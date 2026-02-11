Jockey Club del Perú y El Comercio firman convenio para otorgar 1.000 suscripciones a asociados del club

Escuchar
El presidente del Jockey Club del Perú, Danilo Chávez, visitó la sede histórica de El Comercio para firmar un convenio que permitirá entregar 1.000 suscripciones del Diario a los asociados del club, con el objetivo de que puedan acceder a información exclusiva. Este acuerdo representa un nuevo paso en la relación entre ambas instituciones, la cual se ha fortalecido de manera sostenida a lo largo de los años.

