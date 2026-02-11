Jockey Club del Perú y El Comercio firman convenio para otorgar 1.000 suscripciones a asociados del club

El presidente del Jockey Club del Perú, Danilo Chávez, visitó la sede histórica de El Comercio para firmar un convenio que permitirá entregar 1.000 suscripciones del Diario a los asociados del club, con el objetivo de que puedan acceder a información exclusiva. Este acuerdo representa un nuevo paso en la relación entre ambas instituciones, la cual se ha fortalecido de manera sostenida a lo largo de los años.

Durante su visita, Chávez recorrió diversos espacios del decano de la prensa peruana, desde las salas de redacción hasta la hemeroteca, que conserva todas las ediciones publicadas desde sus inicios. El presidente del club expresó su emoción a lo largo del recorrido.

El jefe de Proyectos de Marca, Mario Cortijo Escudero, realiza un recorrido por la redacción junto al presidente del Jockey Club del Perú, Danilo Chávez. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

“Me siento muy conmovido. Este recorrido significa para mí ser testigo de tanta historia y riqueza informativa, ya que este espacio ha sido protagonista de la cobertura de los grandes acontecimientos del Perú. Agradezco mucho al equipo de El Comercio por el recibimiento; me voy sorprendido por todas las anécdotas que guarda esta sede histórica”, señaló.

En relación con la firma del convenio, Danilo Chávez destacó que este acuerdo le genera orgullo, pero también un gran sentido de responsabilidad. “La relación entre El Comercio y el Jockey Club se remonta al siglo pasado, incluso a fines del siglo XIX, cuando se realizó la primera carrera de caballos en el Perú. El Diario ha sido testigo de momentos históricos de nuestro club, por lo que considero que siempre hemos caminado juntos. Esta nueva iniciativa fortalecerá nuestro vínculo y nos permite proyectarnos hacia futuros logros”, sostuvo.

El presidente del Jockey Club del Perú recibió como presente la portada de la inauguración del Hipódromo y otra de la visita del papa al Perú, evento que congregó a más de un millón de jóvenes en ese recinto. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

Asimismo, resaltó que este acuerdo beneficiará a ambas instituciones. “De nuestros más de 5.000 asociados, como primer paso entregaremos suscripciones a 1.000. Este es solo el inicio de alianzas importantes. Buscamos seguir desarrollando nuestras actividades y El Comercio es una plataforma clave para difundirlas. Además, estamos en constante búsqueda de mejorar los servicios para nuestros asociados, y qué mejor que brindarles acceso a noticias de primera mano”, explicó.

Cabe destacar que el próximo 4 de abril el Jockey Club del Perú celebrará su 80.º aniversario . En ese contexto, su presidente dio a conocer algunos de los beneficios que ofrece la institución. “El Jockey Club desarrolla actividades sociales y deportivas. Contamos con espacios modernos donde, además de las actividades hípicas, promovemos disciplinas como tenis, natación y gimnasio, entre otras. Este acuerdo nos ayudará a crecer”, afirmó.

Firma del convenio entre El Comercio y el Jockey Club del Perú. En la imagen aparecen el gerente de Marketing y Data del Grupo El Comercio, José Miguel de Ita; el subdirector periodístico, Carlos Salas Abusada; y el presidente del Jockey Club del Perú, Danilo Chávez (de izquierda a derecha). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA

En la firma del convenio participaron, por parte de El Comercio, el subdirector periodístico, Carlos Salas Abusada; el jefe de Proyectos de Marca, Mario Cortijo Escudero; y el gerente de Marketing y Data del Grupo El Comercio, José Miguel de Ita. Este último destacó la relevancia del acuerdo. “Estamos muy contentos de que el Jockey Club haya confiado en nosotros. Mantenemos alianzas con diversas instituciones, como Unicef, ESAN, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima, entre otras, lo que permite que sus comunidades accedan a los beneficios del Club de Suscriptores. Esto nos ayuda a acercar la labor periodística del Diario a más instituciones”, indicó.

Finalmente, De Ita señaló que El Comercio mantiene una política de apertura para establecer nuevas alianzas. “La idea es llevar el Diario a distintas comunidades y seguir formando vínculos estratégicos. Todas las instituciones interesadas en sumarse son bienvenidas”, concluyó.