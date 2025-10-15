Luego de la juramentación de su Gabinete Ministerial y del nuevo titular de la PCM, el presidente de la República, José Jerí Oré, salió de Palacio de Gobierno y caminó algunos metros por la Plaza de de Armas en el Cercado de Lima y con megáfono en mano se dirigió al público que estaba en los alrededores.
Las personas que estaban congregadas en la Plaza San Martín se acercaron por el jirón Carabaya con el jirón Ucayali, pero no lograron pasar la valla de la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Nuestro país necesita estabilidad, necesita tranquilidad. Hemos pasado momentos complicados hace un par de días y nuestro país el día de hoy merece vivir pensando que el mañana, así como el presente puede ser mejor. No perdamos el optimismo”.
En esa misma línea, el nuevo jefe de Estado interino tras la vacancia de Dina Boluarte, reconoció que diversos sectores del Perú se han visto desprotegidos de las acciones del Gobierno. En ese sentido, precisó que “respeta el derecho a la protesta”.
¿Quiénes conforman el Gabinete Jerí?
Tras tres días de espera, José Jerí finalmente eligió a los expertos que lo acompañarán en estos meses hasta abril del 2026, fecha en las que se realizarán las elecciones presidenciales.
- Ernesto Julio Álvarez Miranda: Presidente del Consejo de Ministros
- Hugo Claudio de Zela Martínez: Ministro de Relaciones Exteriores
- César Francisco Díaz Peche: Ministro de Defensa
- Denisse Azucena Miralles Miralles: Ministro de Economía y Finanzas
- Vicente Tiburcio Orbezo: Ministro del Interior
- Walter Eleodoro Martínez Laura: Ministro de Justicia y Derechos Humanos
- Jorge Eduardo Figueroa Guzmán: Ministro de Educación
- Luis Quiroz Avilés: Ministro de Salud
- Aldo Prieto Barrera: Ministro de Transportes y Comunicaciones
- Vladimir Cuno Salcedo: Ministro de Desarrollo Agrario y Riego
- Óscar Fausto Fernández Cáceres: Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo
- César Quispe Luján: Ministro de la Producción
- Teresa Mera Gómez: Ministra de Comercio Exterior y Turismo
- Luis Enrique Bravo de la Cruz: Ministro de Energía y Minas
- Wilder Sifuentes Quilcate: Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- Sandra Liz Gutiérrez Cuba: Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
- Miguel Ángel Espichán Mariñas: Ministro del Ambiente
- Alfredo Luna Briceño: Ministro de Cultura
- Lesly Shica Seguil: Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
