El Gobierno presentó este jueves al Congreso el proyecto de ley que solicita delegación de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado. El presidente José Jeri anunció la medida a través de su cuenta en X.

“Acabamos de presentar el PL de delegación de facultades para legislar principalmente en seguridad ciudadana, lo cual va a complementar las acciones que se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia. Pedimos al Congreso su pronto debate y votación”, escribió.

El documento, registrado como Proyecto de Ley 13280-2025-PE, fue ingresado la mañana del 20 de noviembre al Área de Trámite Documentario del Parlamento.

En el oficio dirigido al primer vicepresidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi, el Ejecutivo solicita que el trámite sea considerado de “carácter muy urgente” en cumplimiento del artículo 105 de la Constitución.

Según el texto enviado, la delegación de facultades incluye no solo seguridad ciudadana y criminalidad organizada, sino también medidas vinculadas al crecimiento económico responsable y al fortalecimiento institucional.

El oficio consigna además que el pedido cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, encabezado por el primer ministro Ernesto Álvarez.