A pedido del presidente José Jerí, este miércoles se desarrolló en Palacio de Gobierno la primera sesión de trabajo con una delegación de expertos estadounidenses en seguridad, cuyo objetivo es aportar insumos técnicos para la formulación del nuevo plan nacional de seguridad ciudadana.

La comitiva está conformada por seis funcionarios y liderada por José A. Pérez, director de Operaciones del FBI, junto a especialistas con trayectoria en el FBI, la DEA y cuerpos policiales estatales de EE.UU.

Durante la reunión, Jerí señaló que el país enfrenta fallas estructurales en el control fronterizo, la disponibilidad tecnológica y el marco normativo, y destacó que estos encuentros buscan revertir esa situación.

“Nuestro objetivo es dejar un plan de seguridad contundente, que proporcione acciones concretas a ejecutar, sea fácil de fiscalizar por las autoridades pertinentes y que sirva como hoja de ruta para el próximo Gobierno. Tenemos el firme compromiso de reducir la criminalidad”, manifestó.

Esta es la primera de varias sesiones consultivas que se desarrollarán en diciembre entre la delegación interagencial de EE.UU. y el Ejecutivo, representado por la Cancillería, el Mininter, el Mindef y la PNP. Los especialistas estadounidenses reiteraron su disposición de compartir conocimientos para adaptarlos a la realidad peruana.

En la mesa participaron también el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, los ministros Hugo de Zela, César Díaz y Vicente Tiburcio, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, y el congresista Alfredo Azurín.