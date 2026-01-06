Operativo policíal con la presencia del presidente de la República Jose Jeri en Lima norte quien además visitó la casa del alcalde de Carabayllo. Fotos:@photo.gec
Redacción EC
El presidente de la República, , anunció que el se extenderá “el tiempo que sea necesario” para hacer frente a las organizaciones criminales y la delincuencia que campea Lima Metropolitana y el Callao.

Jerí Oré realizó esta declaración luego de reunirse con el alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza, a raíz que delincuentes dejaran una granada de guerra en la fachada de su domicilio, el fin de semana pasado. Manifestó su apoyo al burgomaestre en este momento tan delicado.

“Ello nos permitará progresivamente recuperar índices de tranquilidad y seguridad para nuestra población”, sostuvo el jefe de Estado a los medios.

Sobre el tan anunciado , Jerí precisó que ya están en la etapa final pues han recibo las propuestas del FBI “producto de reuniones de semanas anteriores”.

Cabe recordar que, el pasado 21 de diciembre, el Ejecutivo prorrogó -por primera vez- el estado de emergencia en Lima y Callao por un plazo de 30 días; para hacer frente a la creciente ola de criminalidad.

José Jerí visitó al alcalde de Carabayllo

Durante su visita el presidente estuvo acompañado por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Óscar Arriola, y por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Allí, Jerí expresó su respaldo institucional y coordinaron reforzar las medidas de seguridad tras el atentado registrado contra la autoridad edil. Además, reafirmaron su compromiso de garantizar la seguridad del alcalde, su familia y la población de Carabayllo.

Como se recuerda, alcalde de Carabayllo ha sido por bandas criminales en las últimas semanas. La última fue el sábado 3 de enero.

