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Luego de siete meses de hospitalización y un complejo tratamiento multidisciplinario, el joven Luis Montenegro abandonó el Hospital Dos de Mayo tras recibir el alta y tener un pronóstico favorable.
Luego de siete meses de hospitalización y un complejo tratamiento multidisciplinario, el joven Luis Montenegro abandonó el Hospital Dos de Mayo tras recibir el alta y tener un pronóstico favorable.
Montenegro ingresó al hospital en septiembre del 2026, luego de ser rechazado en otros establecimientos. El paciente tenía un peso de 300 kilos y un cuadro crítico de insuficiencia respiratoria, pero logró estabilizarse y someterse a una intervención quirúrgica.
“Este es el único hospital que me acogió, porque al tener insuficiencia respiratoria y obesidad no me podían recibir en otros lugares”, contó para TVPerú.
El caso de Montenegro requirió de un abordaje integral debido a las comorbilidades asociadas a su obesidad. Según explicó el doctor Rómulo Escobedo, el paciente no solo fue atendido en el área de emergencia, sino que permaneció bajo vigilancia estricta en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
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“Luis ingresó en setiembre del año pasado con una obesidad mórbida y 300 kilos. Posteriormente y por las comorbilidades que traía tuvo que se manejado por diferentes especialidades, no solo por emergencia, sino también por la unidad de cuidados intensivos”, dijo.
Una segunda vida
Para el joven, el salir del hospital es como tener una segunda oportunidad de vida. “Ahora debo seguir con mi dieta, con las indicaciones que me han dado, todo al pie de la letra para seguir bajando de peso, porque prácticamente me han dado una segunda vida acá. Con el peso que tenía ya me iba a ir de aquí”, aseveró.
Para calificar al programa de cirugía bariátrica, el joven pasó por una evaluación exhaustiva de diversos departamentos, incluyendo: Endocrinología e Inmunología, Psicología y Psiquiatría y Nutrición y Medicina Física.
El especialista médico detalló “fue operado con éxito hace 10 días. Se le realizó una cirugía bariátrica con unos resultados excelentes. Después de la cirugía regresó a cuidados intensivos donde ha presentado una recuperación muy exitosa. Ahora Luis es una persona que tiene muchas ganas de vivir y está aceptando este reto de cambiar todo en su vida”.
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Además, mencionó que Luis es un paciente muy especial para los doctores del Hospital Dos de Mayo, del Ministerio de Salud, porque ha tenido una estancia bastante larga y porque seguirá su tratamiento en dicho nosocomio.
“Él sabe que tiene mantener una vida en actividad física y continuar con las recomendaciones de nutrición. Una vez que baje de peso hay otras opciones que podría requerir, como nuevas cirugías en caso de que sea necesario. Esperamos que con esta reciente pueda regresar a su vida normal”, aseguró el especialista.
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