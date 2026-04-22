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Luis Montenegro ingresó a emergencia por insuficiencia respiratoria debido al sobrepeso que tenía. Foto: Andina
Luis Montenegro ingresó a emergencia por insuficiencia respiratoria debido al sobrepeso que tenía. Foto: Andina
Por Redacción EC

Luego de siete meses de hospitalización y un complejo tratamiento multidisciplinario, el joven Luis Montenegro abandonó el Hospital Dos de Mayo tras recibir el alta y tener un pronóstico favorable.

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