Un joven empresario denunció que fue estafado por una asesora bancaria del BBVA por el monto de 700 mil soles. El hecho ocurrió en el 2021 y hasta la fecha la mujer no le ha devuelto el dinero.

“Tenía buen historial crediticio, era un cliente de banca selecta y entonces el banco BBVA decide colocarme a una asesora, a la señorita Sofía Ruiz. Tiene el mismo apellido que yo, pero solo es una conocida de mi familia”, indicó Brayan Ruiz.

Tras hacer el primer contacto, la asesora le ofrece una campaña de fondos mutuos con alta rentabilidad. “Ella me dice que ‘puedes ganar un 10% mensualmente con un monto que puedes depositar y luego sacar’, el monto puede ser cualquiera”, dijo el afectado en entrevista para ATV.

El agraviado recalcó que todas las operaciones las realizó dentro del banco y depositó dinero hasta diciembre de 2021. “Ese dinero no es solo mío, sino es patrimonio familiar. Yo deposito al banco, a la cuenta de ella”.

“Llegan los meses de diciembre y enero, ella ya no me da la cara. Me manda correos donde me informan que iban a haber depósitos que espere dos días. Sin embargo, me envío otro correo y dice que tenía problemas porque la iban a investigar por fraude”, sostuvo Brayan.

“En el mes de abril me mandó un mensaje que había perdido el dinero, que lo tenía el banco”, puntualizó. Señala que la carpeta fiscal enregada al Poder Judicial adjunta todos los audios que servirán como prueba para las investigaciones.

BBVA responde

A través de un comunicado, el BBVA informó que el Ministerio Público determinó que los hechos expuestos se encontraban en el marco de negociaciones entre privados y archivó la denuncia. Es decir, la entidad bancaria no prestó ningún servicio a los denunciantes.