En marzo pasado fue noticia la desaparición del ingeniero cañetano Felipe Gómez Sánchez. Su familia inició una cruzada para dar con su paradero, pero sin éxito. La denuncia policial por desaparición activó la investigación de los detectives de la Policía Nacional y que ocho meses después de la última vez que se le vio con vida, han revelado detalles de lo que sería un crimen por celos.

Felipe Gómez Sánchez tenía 37 años y trabajaba como ingeniero electrónico en una mina de Moquegua, por lo que su vida transcurría entre idas y venidas. Era soltero y el tercero de cuatro hermanos. El pasado 30 de abril salió con dirección a una reunión por el día del trabajo y las cámaras de seguridad mostraron que cerca de la medianoche caminaba por una calle de La Molina en dirección a la casa de su enamorada, Elizabeth Céspedes Bravo.

Cae hombre que habría asesinado a ingeniero

Luego de esa fecha no se supo más de Felipe. Su enamorada y familia denunciaron la desaparición. La línea de investigación determinó sospechas sobre la anterior pareja de la mujer, un sujeto identificado como Jaime Aldo Rodríguez Cabrera.

Rodríguez Cabrera no soportaba que su anterior pareja, con quien tiene dos hijos, haya iniciado una nueva relación. Por ello, alquiló un departamento en el mismo edificio que su ex pareja. Sin que nadie sepa, registró cada uno de sus movimientos. A través de este seguimiento, señaló Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, supo que Elizabeth tenía una nueva pareja, los días en que este llegaba a Lima, etc.

El día de su desaparición, el GPS de Felipe dejó de funcionar en edificio de La Molina. En el departamento de Rodríguez Cabrera se hallaron restos de sangre que fueron detectados a través de las pruebas de luminol, además de sangre y cabellos en el tanque del inodoro y demás partes de la casa.

Sin embargo, el cuerpo del ingeniero no ha sido hallado y el principal sospechoso no ha revelado la ubicación de la víctima. Él fue capturado en Pisco cuando intentaba huir. La policía cree que el hombre lo asesinó y escondió el cuerpo.

Mientras la familia exige justicia, el Poder Judicial ha dictado nueve meses de prisión preventiva contra Jaime Aldo Rodríguez Cabrera por los delitos contra el cuerpo, la vida y la salud, en la modalidad de homicidio calificado y secuestro. En declaraciones a América Noticias, el jefe de la Dirincri, reveló que el móvil serían los celos.