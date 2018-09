Elecciones 2018: joven es obligado a votar en La Libertad pese a vivir en Lima

Un joven vive desde hace cinco años en Lima pero para estas Elecciones Municipales y Regionales 2018 fue designado para votar en su tierra natal, en Pataz, La Libertad.

Andy Bocanegra Contreras denunció este caso pues no sabe por qué su lugar de votación cambió. “Entré a la página de la ONPE y me di cuenta que me están mandando a votar a mi tierra”, dijo el joven.

Según la consulta que Andy hizo en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), su mesa de votación se encuentra en la Institución Educativa 80827, ubicada en el distrito de Buldibuyo, en Pataz.

Andy Bocanegra partió de su tierra Pataz hace más de cinco años y las tres veces que ha votado lo hizo en el distrito de San Borja, donde reside y trabaja en un minimarket.

Cabe recordar que el caso de Bocanegra no es el único, informó Canal N. Nérida Laván García vive hace 17 años en San Borja y también denunció que la ONPE ubicó su mesa de votación en Chiclayo.

- ONPE se pronuncia -

Elizabeth Jiménez, vocera de la ONPE, se pronunció sobre estos casos. Indicó que está institución no elabora el padrón electoral, sino el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec), quienes previamente hacen una verificación de los domicilios de los ciudadanos.

“Antes que cierre el padrón, que fue el 22 de octubre de 2017, el Reniec realiza las verificaciones domiciliarias, y en caso de encontrarse o no (la persona), lo restituyen a su antiguo distrito”, dijo en comunicación con Canal N.

Asimismo, indicó que Bocanegra tiene que acercarse al Reniec con el objetivo de regularizar su dirección, para que en procesos electorales posteriores al que se avecina pueda votar en San Borja. Sin embargo, pese a realizar ese trámite, de todas maneras tendrá que votar en Pataz en las elecciones del 7 de octubre.