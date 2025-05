La familia del peruano José Ávila Tuanama, de 29 años y padre de tres hijos, que viajó desde su natal Tarapoto a Ucrania para combatir en la guerra contra Rusia en busca de mejores oportunidades, solicita al Gobierno ayuda para repatriar el cuerpo y traer sus pertenencias.

Ávila Tuanama murió el sábado 24 de mayo mientras realizaba una operación de patrullaje en Kiev. Iba a regresar a Perú en el mes de junio, luego de permanecer menos de seis meses en la zona de conflicto.

“Me enteré que mi hijo falleció el día domingo. Es el único hijo que tengo y necesito que su cuerpo regrese. La última vez que me comuniqué fue el viernes a las 10 de la noche vía WhatsApp. Me dijo que iba a estar bien que iba a regresar, que lo iba a dejar a la voluntad de Dios”, sostuvo el padre de José, Elías Ávila Pizango, a América Noticias.

“Deja dos hijos de 11 y 7 años, además uno de 7 meses de gestación. Solamente le faltaban 35 días para que esté con nosotros, pero lamentablemente falleció”, dijo la madre.

Asimismo, la familia precisó tampoco han recibido información alguna de parte de las autoridades ucranianas.

En tanto, la Cancillería sostuvo que están haciendo las gestiones para la repatriación del peruano en Ucrania. El canciller Elmer Schialer informó hoy que se han puesto en contacto con la familia del peruano José Ávila Tuanama.

“Sin saber con precisión el lugar de su fallecimiento, [se sabe que] este sucedió muy cerca de donde se enfrentan los ejércitos ucraniano y ruso”, señaló.

Añadió que “Estamos haciendo las gestiones; hemos tomado contacto con el embajador de Ucrania en el Perú, pues como se trata de un contrato formal con el Ejército de ese país, hay una serie de responsabilidades que debe cumplir, en este caso el Ejército de Ucrania”.

Guerra Ucrania - Rusa

La invasión de Rusia a Ucrania es también conocida como la guerra de Ucrania, se inició el 24 de febrero de 2022, y constituye una escalada de la guerra ruso-ucraniana que comenzó tras los sucesos del Euromaidán en 2014. Se trata del mayor conflicto militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

No solo muerte ha traído esta guerra, también ha causado un daño importante en el medio ambiente y ha puesto en peligro la disponibilidad de alimentos a nivel mundial.