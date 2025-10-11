Jóvenes de la Generación Z se reúnen con colectiveros informales: ¿Cuáles son las causas que comparten?

Los integrantes de la Generación Z y transportistas urbanos han sido los protagonistas de las últimas movilizaciones en las calles de Lima. En medio del paro del jueves 2 de octubre, miembros de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), que representa a 200 mil colectiveros de Lima, se reunieron con un grupo de jóvenes en la Casa del Pueblo del Cercado de Lima. El Comercio llegó hasta este punto durante la transmisión del IRL de #PasaEnLaCalle.

En la puerta del inmueble, mientras dejaban pasar a los jóvenes que iban llegando al local, dos dirigentes de Asitrani confirmaron que el encuentro se estaba llevando a cabo.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Los entretelones de la reunión

En entrevista con El Comercio, Walter Carrera, vicepresidente de Asotrani, indicó que esta fue la primera reunión formal entre la asociación e integrantes de la Generación Z. “Nosotros los invitamos, al igual que a colectivos universitarios y otras organizaciones que están en contra de la criminalidad y la coalición corrupta del Congreso y el Ejecutivo. Previamente, estuvimos en contacto en las movilizaciones anteriores. Los jóvenes son rápidos y activos en redes sociales para organizarse”, mencionó.

El dirigente expresó que el primer punto de la agenda fue hacer un balance de las movilizaciones ocurridas en el último mes. “ Conversamos sobre la cantidad de jóvenes detenidos, heridos y cómo actuaron los policías contra ellos. Ha habido alrededor de 18 jóvenes con heridas graves y leves, y 13 detenidos que finalmente fueron liberados ”, dijo . “Nosotros les hemos dado asistencia legal y jurídica en lo que hemos podido”, agregó.

El segundo punto de la agenda fue dialogar sobre las causas comunes. “Ellos comparten nuestra preocupación y se solidarizan con los transportistas, porque estamos expuestos a la criminalidad y somos los más vulnerables. Muchos transeúntes han sido víctimas por daño colateral de la violencia contra los trabajadores del transporte”, expresó Carrera.

Walter Carrera, vicepresidente de Asotrani

“ Al margen de que haya una controversia y sea polémico el servicio que brinda el auto colectivo, ellos saben también que el trabajo es un derecho y otro derecho es la necesidad de contar con un transporte para trasladarse al trabajo, centros de salud, etcétera ”, añadió .

De esa forma, Carrera indicó que los jóvenes de la Generación Z y colectiveros coincidieron en las principales motivaciones que los han llevado a salir a las calles en el último mes. “Coincidimos en impulsar una lucha contra la criminalidad, defender la vida de los ciudadanos y recuperar el Estado de derecho democrático, que creemos que se ha perdido. Los congresistas han aprobado un paquete de leyes pro crimen, que los blindan a ellos en primer lugar y, por consiguiente, genera impunidad para el crimen organizado. El Ejecutivo no se queda atrás, porque ha promulgado este paquete de leyes en beneficio de sus intereses y en desmedro de la sociedad, generando impunidad. A raíz de eso se han incrementado los asesinatos”, sostuvo.

Así también, el dirigente aseguró que no conversaron con la Generación Z acerca de la legalización de los choferes de los autos colectivos. “Ese es un tema sectorial de nosotros, que ahora no es primordial. No queremos discutir ahora este tema cuando nos están matando”, comentó.

Adicionalmente, Carrera mencionó que las coordinaciones con los jóvenes continuarán con miras a una próxima movilización. De acuerdo con fuentes de El Comercio, Anitra, la Generación Z y diferentes organizaciones civiles y de transportistas buscan realizar una gran marcha nacional el próximo miércoles 15 de octubre.

El jueves pasado, Carrera adelantó un poco al respecto durante el streaming de #Pasaenlacalle: “Estamos coordinando para hacer un paro y movilización a nivel nacional, a nivel macro. Es para octubre, pero no hay fecha definitiva. Va a depender de varias coordinaciones. Estamos creando un pacto histórico y en un pacto histórico no hay un solo líder, sino que convergemos diferentes liderazgos”, mencionó.

El estallido de la Generación Z

El apoyo a los transportistas y el rechazo a la violencia en su contra es uno de los temas centrales que la Generación Z ha defendido desde que saltaron a la acción pública.

Marcha de la Generación Z: jóvenes protestan en Lima el 20 y 21 de septiembre contra gobierno de Dina Boluarte y Congreso. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.

“Describiría las protestas como la inconformidad del pueblo con el gobierno, porque no solo son los jóvenes los que salen a protestar, sino la mayoría del pueblo. El primer tema por el que salimos fue el de las AFP el 13 de septiembre (…) Conforme pasó el tiempo, no solo se abarcó ese tema, sino también la criminalidad que pasa el país. Un claro ejemplo es toda la ola de extorsiones que están viviendo los transportistas. El colectivo de transportistas no está dando su apoyo para las marchas. Otro punto es la corrupción que vive el país”, declaró Wildalr Lozano Guerra, joven de la Generación Z, a France 24.

“Nosotros somos una generación que ha pasado la pandemia. Estamos atentos a la coyuntura. Estoy conforme con el apoyo que ha tenido la movilización”, sostuvo.

¿Quiénes la conforman, cómo se organizan para manifestarse y cuáles son sus reclamos?

“La Generación Z está conformada básicamente por jóvenes que han nacido en los últimos años del siglo XX y la primera década del siglo XXI, hasta el 2010, 2011”, explicó a El Comercio Jaime Bailón, docente de la carrera de Comunicación en la Universidad de Lima, para una nota previa. Es decir, muchachos y muchachas entre los 14 y los 25 años, aunque hay quienes extienden la frontera hasta los 29. Son nativos digitales que crecieron entre crisis políticas, escándalos de corrupción, pandemias y el imparable desmoronamiento de las instituciones que deberían haberlos protegido.

Manifestantes del colectivo Generación Z y otros gremios marchan contra el gobierno de Dina Boluarte a fines de setiembre. Foto: GEC

En el Perú, cerca de 1 millón 100 mil jóvenes de esta generación “se desempeñan en trabajos precarios, advierte Bailón”. “ Tres cuartos de ese grupo son mujeres, muchas laboran sin recibir una remuneración; hay jóvenes de 14, 15 y hasta 29 años que no tienen posibilidad de mejorar su situación económica porque no están siendo capacitados” , afirma . Algunas de ellas, además, cargan sobre sus hombros responsabilidades que duplican su edad: cuidar hermanos, adultos mayores, llevar el hogar. Otros, como dateros o mototaxistas, sobreviven con lo que puedan generar cada día.

Ante la ausencia de partidos, y el debilitamiento de las universidades como centros de debate juvenil, los Gen Z han hallado sus puntos en encuentro en grupos de anime, clubes de fútbol, comunidades de videojuegos, salas de Discord, entre otros. Desde allí se articulan las convocatorias, se comparten imágenes virales, se construyen discursos. No hay una directiva ni voceros.