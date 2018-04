Juan Carlos Dextre: "Es como alguien que va con una pistola sin licencia"

— Villarreal iba sin licencia y no había nada que lo obligara a pagar sus más de 100 papeletas.

Alguien cuya licencia ya ha sido cancelada debe ser considerado desde el ámbito penal, para ya no perseguirlo por las infracciones sino por el riesgo que implica su comportamiento. Es como alguien que tiene una pistola y no tiene licencia, su vehículo es un arma de dos toneladas. Antes no se penaba el manejar ebrio. Ahora te vas 8 años preso, así no haya accidente. Si sabes que tienes una larga lista de infracciones y no tienes licencia, tienes que irte preso. Eso no sucede porque no existe un marco legal que lo permita.

— Que pueda burlar la ley negándose a dar su identidad y cambiando de placas para –supuestamente– limpiar su historial ya es un problema del sistema de transporte que lo permite...

Exacto. Si Villarreal es un maestro evadiendo el sistema, es porque este no funciona.

—Y ver si hay vacíos...

Las autoridades los atrapan, se lavan las manos y solo hacen relaciones públicas. Pero el sistema no es modificado. Villarreal es solo un síntoma del problema de fondo. Si quisiéramos arreglarlo, tenemos que usar la tecnología. Los autos en Lima ya tienen el adhesivo de la tercera placa, el cual tiene un código QR, pero no he visto a policías que vayan escaneando los códigos para detectar lo que hay detrás de ese auto: el verdadero rodaje, las multas y órdenes de captura.

— ¿Qué se le viene a la mente cuando observa el comportamiento de Villarreal?

Una persona que, sabiendo que hace mal, continúa en lo mismo no es una persona normal. En un examen psicológico saldrían problemas de comportamiento. El día que él choque y muera alguien, tiene todos los agravantes para irse preso. Si está dispuesto a correr el riesgo de ir a la cárcel, no es una persona normal, es patológico.