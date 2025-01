El cardenal Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y primer cardenal del Opus Dei, rechazó la acusación de abuso sexual contra un menor, aparecida en el diario español El País. Según el medio, el Papa Francisco obligó en 2019 a Cipriani a retirarse de la Orden y dejar el Perú tras recibir una carta de la presunta víctima, quien relató haber sufrido los abusos en 1983 durante el sacramento de la confesión, cuando tenía 16 años.

De acuerdo con la publicación, la denuncia fue presentada en 2018 por un hombre que actualmente tiene 58 años. El informe también señala que la Orden del Opus Dei ignoró la acusación en 1983 y, 35 años después, en 2018, se negó a responder con el denunciante.

Entre las sanciones impuestas a Cipriani, según El País, estuvo la prohibición de portar hábitos y símbolos cardenalicios, hacer declaraciones públicas y participar en futuros cónclaves, aunque esto último ya no es posible debido a que superó la edad límite de 80 años. Sin embargo, no se llevó a cabo un proceso canónico, y Cipriani aceptó voluntariamente las medidas disciplinarias.

En respuesta a las acusaciones, Cipriani emitió este 25 de enero un comunicado en el que niega categóricamente los señalamientos. “Quiero aclarar que los hechos que describen son completamente falsos. No he cometido ningún delito ni he abusado sexualmente de nadie ni en 1983, ni antes, ni después”, aseguró el cardenal, quien también manifestó su rechazo a los abusos sexuales y su compromiso con la lucha de la Iglesia para erradicar estos actos.

Cipriani afirmó que, en 2018, fue informado de la existencia de una denuncia, pero que nunca tuvo acceso a los detalles ni fue escuchado en ningún proceso. Según su relato, en diciembre de 2019, el Nuncio Apostólico le comunicó verbalmente las medidas impuestas por la Congregación para la Doctrina de la Fe, incluida la solicitud de residir fuera del Perú. En 2020, tras una audiencia con el Papa Francisco, aseguró haber reanudado parcialmente su actividad pastoral, dedicándose a retiros espirituales y la administración de sacramentos.

El informe de El País también menciona que Cipriani enfrentó acusaciones similares en 2002, aunque estas no prosperaron, y recuerda las críticas que recibió por ignorar denuncias contra el Sodalicio, recientemente disuelto por la Santa Sede debido a casos de pederastia y corrupción.

A pesar de expresar su dolor por las acusaciones, Cipriani concluyó su pronunciamiento reiterando su inocencia: “Rezo por el acusador y por todas las personas que han sufrido abusos por parte del clero, pero reitero mi completa inocencia”.