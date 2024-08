Increíble. En el país al revés, la jueza que emitió sentencia de prisión suspendida me manda a MI, carta notarial alegando afectación a su honra y me acusa. Señora jueza, yo no miento, la indignación masiva causada por divulgar la sentencia no es algo que yo pueda manejar. pic.twitter.com/jXVgACr4AN