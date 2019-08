Adolfo Bazán: Poder Judicial ordena 15 días de impedimento de salida del país

El 46° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia (CSJL) de Lima ordenó 15 días de impedimento de salida del país para Adolfo Bazán Gutiérrez.



A través de su cuenta de Twitter, la CSJL informó que la solicitud presentada por el 3° despacho de la 1° Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar se tramitó en una hora.

Adolfo Bazán Gutiérrez es investigado por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento en agravio de Macarena Vélez.

La resolución ha sido remitida a la Superintendencia Nacional de Migraciones a fin de que se impida que Adolfo Bazán salga del país, tal como pretende desde la mañana, cuando llegó al aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la intención de viajar al extranjero.



El último 19 de agosto, Macarena Vélez, ex integrante del reality Esto es Guerra, utilizó sus redes sociales para reportar que había sido víctima de tocamientos indebidos en una discoteca de Lince. El sujeto también grabó sus partes íntimas sin su consentimiento. El caso fue denunciado ante la comisaría de Jesús María. Ayer fue derivado a la 28 Fiscalía Provincial Penal de Lima.

No obstante, esta mañana, ante el intento de viaje de Bazán, el 3° despacho de la 1° Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de la fiscal Giannina Luna Gamarra, solicitó que se ordene su impedimento de salida. Este pedido fue respaldado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo.

Vale precisar que Yorry Warthon, abogado de Macarena Vélez, informó a El Comercio. también ha solicitado ante la fiscalía la detención preliminar del acusado.

Además de Vélez, otras dos mujeres lo acusan por violación e intento de violación por casos que se remontan a junio de 2018 y marzo de este año. El primero de estos fue archivado en diciembre pasado. No obstante, Warthon dijo a este Diario que pedirán que se reabra.

-Intentó viajar a Quito-

La aerolínea Latam Airlines Perú informó que el abogado llegó tarde a la sala de embarque por lo que no se le permitió viajar en el vuelo programado para las 6:30 a.m. con destino a Quito. Por el momento no tiene otro boleto de avión. El siguiente vuelo hacia dicha ciudad es a las 12:45.



En un comunicado, Latam precisó que conforme sus normas de seguridad se reservan "el derecho de embarque de aquellos pasajeros que puedan perturbar la tranquilidad y adecuada operación de sus vuelos".