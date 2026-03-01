El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió de manera parcial la audiencia de prisión preventiva seguida contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.

La diligencia continuará el martes 3 de marzo de 2026 a las 15:00 horas.

#Importante. 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, a cargo del magistrado Adolfo Fernando Farfán Calderón, suspende audiencia de prisión preventiva contra Adrián Alonso Villar Chirinos para este martes 3 de marzo, a las 15:00 horas. pic.twitter.com/qqZNWNnVF2 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 2, 2026

Durante la sesión, la defensa del imputado solicitó un plazo adicional para preparar su dúplica y exponer sus argumentos.

Ante ello, el juez Adolfo Fernando Farfán resolvió instalar la audiencia conforme a los plazos previstos en el Código Procesal Penal, pero autorizó una suspensión de 24 horas a fin de salvaguardar el derecho a la defensa sin afectar los términos legales establecidos.

El investigado afronta un requerimiento fiscal por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y exposición al peligro, además de fuga tras un accidente de tránsito.