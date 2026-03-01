Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La madrugada del 26 de febrero, Adrián Villar fue detenido preliminarmente por 72 horas. Foto: GEC
Por Redacción EC

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió de manera parcial la audiencia de prisión preventiva seguida contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.

Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.