Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima suspendió de manera parcial la audiencia de prisión preventiva seguida contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.
