La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Condorcanqui abrió una investigación preliminar contra dos soldados del servicio militar voluntario por la presunta comisión del delito de tocamientos indebidos en agravio de dos estudiantes de la Institución Educativa Ciro Alegría, situada en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui , en Amazonas.

En Condorcanqui se han reportado más de 500 violaciones a niñas por parte de sus maestros.

El hecho habría ocurrido la madrugada del 20 de julio en la residencia estudiantil perteneciente al centro educativo, cuando los dos investigados habrían ingresado de manera no autorizada a las instalaciones donde pernoctaban ambas alumnas de 15 y 16 años. Tras los gritos de auxilio, los implicados escaparon de la escena.

Fiscalía solicitó evaluación en cámara Gesell y medidas de protección

Luego de conocerse los hechos, el director del plantel, Julio Gallardo Galván, realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público. El fiscal adjunto provincial Billbray Orlando Campos Surichaqui ordenó acciones de emergencia con el objetivo de resguardar a las adolescentes de 15 y 16 años.

Situación actual de una residencia estudiantil en Condorcanqui donde decenas de menores deben habitar sin condiciones para su correcto desarrollo enfrentando hacinamiento, insalubridad, entre otros problemas que los exponen a constantes peligros.

Entre las acciones solicitadas están la prueba anticipada mediante cámara Gesell, la inspección y constatación fiscal en el lugar de los hechos dentro del internado escolar, la recepción de testimonios de las promotoras que acudieron en auxilio de las menores y la aplicación de los exámenes médicos legales de integridad física y sexual.

A su vez, la Fiscalía presentó un requerimiento ante el juzgado de turno para la concesión inmediata de medidas de protección a favor de las dos estudiantes a fin de resguardar su integridad física y psicológica .