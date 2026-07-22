El hecho habría ocurrido la madrugada del 20 de julio en la residencia estudiantil de la Institución Educativa Ciro Alegría, cuando los dos investigados habrían ingresado de manera no autorizada a las instalaciones donde pernoctaban ambas alumnas de 15 y 16 años. Foto: difusión
El hecho habría ocurrido la madrugada del 20 de julio en la residencia estudiantil de la Institución Educativa Ciro Alegría, cuando los dos investigados habrían ingresado de manera no autorizada a las instalaciones donde pernoctaban ambas alumnas de 15 y 16 años. Foto: difusión
Por Redacción EC

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Condorcanqui abrió una investigación preliminar contra dos soldados del servicio militar voluntario por la presunta comisión del delito de tocamientos indebidos en agravio de dos estudiantes de la Institución Educativa Ciro Alegría, situada en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, en Amazonas.

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