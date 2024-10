Andrés Hurtado, presentador de televisión en prisión preventiva por 18 meses debido a acusaciones de tráfico de influencias y lavado de activos, aseguró que está colaborando activamente con la Fiscalía.

Durante la audiencia de apelación contra su medida cautelar, detalló: “Vengo colaborando con la Fiscalía (...) no tengo ni un peligro de fuga, nunca lo tuve. Terminé mi programa y en ningún momento agarré un avión ni me fui, no tengo por qué irme. Puedo afrontar mi juicio afuera, con total transparencia, y dedicarme a trabajar”.

En su intervención, Hurtado también mencionó sus planes laborales, indicando que “Ahora empieza la gira por todo el Perú, en todos los coliseos del país. Esa es la promesa que le hice. Gracias a Dios, les he hecho llegar propuestas de trabajo a ustedes y, gracias a Dios, tengo trabajo”.

De manera virtual desde el penal de Lurigancho, el presentador destacó su responsabilidad como único sostén de su familia, enfatizando que su hija de nueve años asiste a un colegio no convencional con un número limitado de alumnos.

“Soy el único sostén de mi familia, de mi hija. Ella tiene nueve años, está en un colegio no convencional; solo hay 8 niños en su clase porque los niños que tienen diferentes dificultades tienen que ser pocos. Yo me encargo todos los días de mi vida de estos gastos, (ya que su) mamá no puede trabajar”, expresó.

Con estas declaraciones, el presentador busca convencer al juez de la necesidad de afrontar su juicio en libertad.