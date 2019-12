La Primera Sala Penal de Apelaciones de Lima Norte declaró nula la sentencia en contra de Adriano Pozo por el delito de intento de violación sexual y confirmó la sentencia por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de Arlette Contreras. Con esta medida se realizará un nuevo juicio de este caso.

En julio pasado, el Poder Judicial condenó a Pozo a 11 años de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de Arlette Contreras y fue absuelto del delito de intento de violación sexual. Asimismo, se dispuso una reparación civil de S/200 mil, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado un monto de S/500 mil.

Por su parte, la defensa de Contreras señaló que presentarán un recurso de casación a fin de que el juzgado evalúe este fallo.

“Ya no me queda esperanza en el sistema de justicia peruana porque no solo me ha faltado a mí sino a millones de mujeres en el Perú. Llevo 5 años luchando por justicia y los resultados siempre han sido pésimos”, señaló Arlette Contreras.

Pozo se encuentra actualmente prófugo y figura en el programa de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), en el que se ofrece hasta S/30 mil por su ubicación.