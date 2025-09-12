Nuevas revelaciones en el caso del crimen del diplomático indonesio Zetro Leonardo Purba, de 31 años, ocurrido el pasado 1 de setiembre, cuando se dirigía en bicicleta como todos los días a su domicilio ubicado en el distrito de Lince.

La unidad de investigación de América Noticias reveló que el arma utilizada para el asesinato fue una pistola semiautomática calibre 380, de marca Taurus, modelo PT938, al cual se le realizó un informe pericial de identidad balística forense.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El programa matinal informó que se confirmó la correspondencia entre la bala calibre 380 retirada del cuerpo de Zetro Leonardo Purba y los tres casquillos encontrados en el lugar del asesinato.

Capturan a presuntos sicarios

Agentes de la Dirincri del departamento 1 de la división de investigación antirrobos detuvieron a cinco extranjeros en San Martín de Porres. En el lugar se encontró e incautó cartuchos de dinamita, mecha lenta y una pistola. El arma habría sido encontrada en poder de Jhaiker Echenagusia Quijada, venezolano de 23 años.

Las pericias policiales arrojaron que los disparos a Leonardo Purba fueron de esta. Esto quiere decir que existe correspondencia con el proyectil que se encontró en el cuerpo de la víctima y los casquillos que se hallaron en el lugar.