Asesino de Eyvi Ágreda pretende evitar sentencia por feminicidio

Carlos Javier Hualpa Vacas, de 37 años, asesino confeso de la joven Eyvi Liset Agreda Marchena (22) a quien lanzó gasolina y prendió fuego el 24 de abril de 2018 al interior de un bus en Miraflores, pretende evitar una sentencia por el delito de feminicidio.



► Eyvi Ágreda: asesino Carlos Hualpa no se acogió a la confesión sincera

► Eyvi Ágreda falleció luego de 38 días en Cuidados Intensivos

Según su defensa, Hualpa Vacas tendría que ser procesado por "lesiones graves", debido a que el sujeto no acosó u hostigó sexualmente a la víctima antes de su asesinato. De acuerdo a su abogado, el sujeto solo tenía intención de desfigurarla.

De acuerdo a una nota de prensa de la Corte Superior de Justicia de Lima, la defensa de Hualpa Vacas ha solicitado que se realice una "adecuada tipificación penal", y se le sentencie por el delito de lesiones graves con subsecuente muerte y no por feminicidio.

Por su lado, la defensa de Eyvi Agreda solicitó a la Primera Sala Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte de Lima, que el procesado pague una reparación civil no menor a un millón de soles y sea condenado a cadena perpetua. La Fiscalía ha solicitado que Carlos Hualpa Vacas sea condenado a 33 años 4 meses de prisión efectiva.

El juicio está en su etapa final y la próxima audiencia se realizará el próximo martes 28 de mayo a las 11:00 a.m. en el Penal de Lurigancho. En esa fecha, Carlos Javier Hualpa Vacas tendrá el uso de la palabra. Tras ello, los jueces programarán la lectura de la sentencia.

En marzo, a través de una videollamada desde el penal de Challapalca en Puno, donde cumple prisión preventiva, el acusado no se acogió a la confesión sincera (admitir el delito) como había estipulado en la primera fase. Durante su presentación, Hualpa Vacas cambió su versión y negó haber acosado Ágreda Marchena.

#AHORA juicio oral contra Carlos Hualpa Vacas por #Feminicidio en agravio de Eyvi Agreda Marchena se encuentra en su etapa final luego que los Jueces de la 1ra Sala Penal de la @CSJdeLima escucharan los alegatos de la defensa técnica de los abogados de las partes. pic.twitter.com/xSwm8OxIc3 — CSJ de Lima (@CSJdeLima) 21 de mayo de 2019

(Foto: Archivo)

-Cronología del brutal ataque contra Eyvi Agreda-

► 24 de abril de 2018

Eyvi Ágreda Marchena (22 años) fue atacada por Carlos Hualpa Vacas, quien le roció combustible y le prendió fuego al interior de una unidad de la Línea 8, ruta San Juan de Lurigancho-Chorrillos, en Miraflores. Más del 60% de su cuerpo quedó quemado y con lesiones internas. Hubo diez heridos entre los pasajeros.

► 25 de abril de 2018

Eyvi Ágreda es operada por primera vez de emergencia en el hospital Guillermo Almenara. Su estado era sumamente grave.

► 26 de abril de 2018

Eyvi Ágreda fue operada por segunda vez en el hospital Almenara. Ese día la Policía capturó en una vivienda de Carabayllo a Carlos Hualpa Vacas. Al mediodía, el acusado fue trasladado a la Depincri de Miraflores.



Si bien lo negó en un primer momento y aseguró que era inocente, Carlos Hualpa confiesa finalmente que quemó a Eyvi Ágreda.

► 27 de abril de 2018

​El Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima le da a Carlos Hualpa nueve meses de prisión preventiva. La Segunda Fiscalía Penal de Miraflores lo acusó de feminicidio agravado en grado de tentativa contra Eyvi Ágreda, de lesiones graves contra siete pasajeros del ómnibus y del delito contra la seguridad pública. Durante la audiencia, Hualpa dijo que iba a aceptar la sentencia porque se lo merecía.



La fiscalía muestra el peritaje psicológico de Carlos Hualpa, que reveló que no estaba alejado de la realidad cuando prendió fuego a Eyvi Ágreda y a otros pasajeros de un bus en Miraflores.

► 29 de abril de 2018

Canal 2 trasmite un video con el testimonio de Hualpa, donde culpa a la mujer por el ataque: “Sentía que me había utilizado (…). “No me pagaba entonces… Ese día yo me sentía tan cargado, no podía dormir. No dormía, me ponía a llorar. Estaba tenso con la cabeza, y ella muy feliz haciendo su vida normal. Y yo estoy muy fregado”, comentó.

► 30 de abril de 2018

El atacante de Eyvi Ágreda es conducido al penal Ancón I.



A las 11 de la mañana, los médicos realizan una cuarta operación para remover el tejido necrótico y coloca injertos de piel de cerdo en las extremidades superiores y tórax de la joven.

► 1 de mayo de 2018

​Una semana después del atentado, Eyvi Ágreda se mantenía sedada y con respiración asistida mientras era tratada por especialistas del hospital Guillermo Almenara.



Sandra Aguirre, hermana de Eyvi Ágreda, denuncia ante la División de Alta Tecnología de la PNP que recibe amenazas por mensaje de texto.



El presidente Martín Vizcarra visitó en el hospital Guillermo Almenara a la joven atacada.

► 2 de mayo de 2018

​Luis Bromley, representante de Essalud, informó que Eyvi Ágreda había sido “inducida al sueño” durante tres semanas para evitarle el dolor de sus heridas.

► 3 de mayo de 2018

​Eyvi Ágreda es sometida a una quinta operación para retirar el tejido muerto debido a las quemaduras sufridas.

► 8 de mayo de 2018

​Eyvi Ágreda recupera el conocimiento. Elmer Perea, jefe de cirugía plástica del Hospital Almenara, informa que ella despertó y habló, tras estar inducida al sueño. Ella fue sometida a una sexta operación por el dolor de sus quemaduras.



► 17 de mayo de 2018

​Eivy Ágreda se somete a su octava operación con éxito. Esta vez se le injertó su misma piel en la zona inferior del tórax. Según informaron los médicos, la piel utilizada se le retiró del muslo derecho y se limpió por completo el tejido necrótico. La joven reaccionó bien a la cirugía y se estaba recuperando.

► 1 de junio de 2018

Durante la mañana, muere Eyvi Ágreda, internada en el hospital Guillermo Almenara. No pudo con la gravedad de sus quemaduras de tercer grado.



Fuente: Archivo El Comercio.