Bebe raptado en Huaycán: fiscalía advierte “indicios de desprotección del menor”

Luego de que Ruth Cortéz revelara que su hijo, quien habría sido secuestrado en Huaycán y hallado cuatro días después en Chaclacayo, fue llevado a un albergue, la fiscalía informó cuál es la situación del menor.



La fiscal Karen Cueva Quispe, de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán, dispuso que el bebe pase al cuidado de la Unidad de Protección Especial de Familia de Lima Este en marco de una investigación preliminar del Ministerio Público.



Esto tras "advertir indicios de desprotección del menor y falta de firmas de sus supuestos progenitores en el acta de nacimiento, entre otros elementos que son materia de análisis", informó la fiscalía en su cuenta oficial de Twitter.

Al respecto, el general Gastón Rodríguez, jefe de la región policial Lima, informó a Canal N que la madre ha entrado en contradicciones al momento de reportar el supuesto secuestro del bebe. Por ello, es parte de la investigación preliminar.

Esta mañana, la madre aseguró en América Noticias que no tramitó el DNI del menor ni el acta de nacimiento porque no cuenta con los medios económicos necesarios. “¿Por qué se los están llevando al Inabif? No puedo reclamarlo, no me lo permiten. Me dicen que primero saque los documentos”, exclamó.

