Caso Bazán Gutiérrez: abogado deberá acudir este jueves al Ministerio Público

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer citó para este jueves al abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, denunciado por al menos cinco mujeres por presuntos delitos sexuales.

El requerimiento de la fiscal Giannina Luna Gamarra corresponde específicamente a la denuncia de la modelo Macarena Vélez, quien demandó a Bazán por los presuntos delitos de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual y actos libidinosos sin consentimiento.

► Bazán Gutiérrez: abren nueva investigación a policías acusados de no auxiliar a joven

► Adolfo Bazán Gutiérrez: habla el taxista que auxilió a Joshelin Trauco | VIDEO



El martes de esta semana, Vélez se presentó ante el Ministerio Público para rendir su manifestación.

Al terminar la audiencia, su abogado, Yorry Warthon, informó que Bazán habría intentado contactarse con la denunciante a través de terceras personas, a fin de llegar a una conciliación.

- Rosario de denuncias -

El 18 de agosto, la modelo Macarena Vélez pidió ayuda en su cuenta de Instagram para ubicar al hombre que la tocó indebidamente en una discoteca de Lince. Fue el primer caso que llegó a los medios y provocó que más denuncias aparezcan en contra del cuestionado abogado Adolfo Bazán Gutiérrez.

El Fuero Militar Policial ha iniciado una investigación contra policías que habrían denegado auxilio a víctima de violación por parte de Adolfo Bazán Gutiérrez (Panorama)

El 7 de julio del 2018, la joven Joshelin Trauco denunció que fue víctima de violación en el estacionamiento del edificio de Surquillo. Un video de las cámaras de seguridad muestra a Bazán, semidesnudo, colocándose sobre la joven que estaba dentro del auto.

Por esta denuncia Adolfo Bazán Gutiérrez fue recluido el 10 de julio en el penal de Lurigancho, pero salió en libertad a los cinco meses, en diciembre del 2018, bajo comparecencia restringida. Luego quedó archivado el caso.

Otra denunciante, que es una joven cuya identidad prefiere mantener en reserva– señaló que Adolfo Bazán Guitérrez intentó violarla el 2 de marzo del 2019. Según su versión, ocurrió en una vivienda de Punta Hermosa, a donde él y su enamorada, amiga de la presunta agraviada, acudieron luego de una fiesta para descansar.

Además, hay un cuarto evento de presuntos tocamientos indebidos. Este se desprende de otro video de las cámaras de seguridad del inmueble de Surquillo. Ocurrió el 6 de mayo del 2018. El abogado fue captado cuando toca y besa a la fuerza a una joven que se encontraba dormida en la terraza.

Abogado Adolfo Bazán Gutiérrez fue acusado por al menos tres mujeres por tocamientos indebidos, abuso sexual e intento de violación. (Captura: Panorama)

- ¿Viajar en medio de denuncias? -

Tras conocerse esta ola de denuncias, Adolfo Bazán Gutiérrez sorprendió a todos, y en especial a las autoridades, intentando salir del país por el aeropuerto internacional Jorge Chávez. El martes 27 de agosto, a las 3 de la madrugada, Adolfo Bazán salió de su vivienda cargando maletas junto a sus padres. Llegó al aeropuerto y perdió el vuelo. Ante las denuncias en medios, algunas aerolíneas se reservaron el derecho de venderle un nuevo boleto con la finalidad de mantener la tranquilidad de sus pasajeros.

Llega al aeropuerto Jorge Chávez con su maleta roja para viajar a Quito, Ecuador. Su vuelo salía a las 6:30 a.m.

Bazán Gutiérrez permaneción durante la mañana en el aeropuerto. No podía ser detenido porque no tenía orden de captura. Pese a todas las acusaciones el Ministerio Público no había formulado una denuncia. Finalmente, antes del mediodía, la fiscal Giannina Luna, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer, solicitó, de oficio, al Poder Judicial que dispusiera el impedimento de salida por 15 días.