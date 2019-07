Caso Arlette Contreras: sentencian a 11 años de prisión a Adriano Pozo

El Juzgado Colegiado Penal Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte sentenció a 11 años de prisión a Adriano Manuel Pozo Arias, quien en julio del año 2015 agredió a su ex pareja, Arlette Contreras. El ataque fue grabado por una cámara de seguridad y el caso se convirtió en emblema de la lucha contra la violencia hacia la mujer.



Pozo Arias fue hallado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa y deberá pagar una reparación civil de 20 mil soles. No obstante, la sala lo absolvió por tentativa de violación sexual.

La fiscalía había solicitado 19 años de pena privativa de la libertad y una reparación civil de S/500 mil a favor de la agraviada.

Contreras adelantó que va a apelar el fallo al considerar que es insuficiente porque no tomó en cuenta el intento de violación sexual del que fue víctima.



"Esta es una sentencia a medias que me pone muy mal y me revictimiza. La Corte Superior de Lima Norte cree que me va a callar la boca con esta sentencia. Está muy equivocada. Ellos dicen que no tuve ninguna afectación ni estrés postraumático, ¿entonces qué es mi diagnóstico?", dijo en breves declaraciones en los exteriores de la sede juicial.

El juzgado a cargo de la sentencia estuvo integrado por los magistrados Alcides Ramírez Cubas (presidente), Graciela Mercedes Fernández López y Edgardo Hernán Asenjo Tamay (director de debates).



Adriano Pozo fue declarado culpable del delito de tentativa de feminicidio. (Difusión)

La última audiencia del caso se realizó el pasado 4 de julio, cuando se había programado que Adriano Pozo ejerza su derecho a autodefensa. Sin embargo, el acusado no se presentó a la citación, pero se realizó una video llamada por WhatsApp en la que Pozo ratificó su postura declarada en el juicio oral, según informó el Poder Judicial en un comunicado.

- Cuatro años para encontrar justicia -

Esta es la segunda sentencia que recibe Adriano Pozo por la agresión ocurrida en un hotel de Ayacucho, cuyo registro en video dio la vuelta al mundo. En julio de 2016, la Corte Superior de Justicia de dicha ciudada sentenció a Adriano Pozo Arias a un año de prisión suspendida por el delito de lesiones leves. Previamente pasó 11 meses en prisión preventiva pero fue liberado debido al fallo.

En la apelación del caso, esa sentencia fue anulada y tras un nuevo proceso, Pozo logró salir absuelto.



En el 2018, Arlette Contreras consiguió que el caso sea visto en Lima y el 13 de diciembre de ese año la Corte de Lima Norte anuló todo el proceso por lo que volvió a fojas cero y se inició un nuevo juicio oral.



La anulación de todo el juicio fue rechazada por Contreras y su abogada, quienes esperaban que Pozo sea condenado a prisión y no que el proceso regresara a fojas cero. (Jessica Vicente / Archivo)

Esta es la cronología de los hechos:



(12/07/2015)

​La cámara de seguridad del hotel Las Terrazas de Huamanga, en Ayacucho, grabó a Pozo Arias arrastrando de los cabellos a Arlette Contreras, quien en ese entonces era su pareja, en la recepción del hotel.



(15/07/2016)

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho sentenció a Adriano Pozo Arias a un año de prisión suspendida por el delito de lesiones leves, así como al pago de una reparación civil a favor de Arlette Contreras. La fiscalía había presentado una denuncia en su contra por intento de feminicidio y violación. Pozo fue liberado tras cumplir un año de prisión preventiva en el penal Ayacucho 1.

La agresión de Adriano Pozo contra Arlette Contreras fue grabada por las cámaras de seguridad de un hotel de Ayacucho. (Panorama)

(17/07/2016)

Arlette denunció que la presidenta de la Corte de Ayacucho, Tatiana Beatriz Pérez García-Blásquez, es una amiga de la familia de Adriano Pozo, quienes hijo del regidor de la Municipalidad de Huamanga, Jorge Pozo Palomino. Debido a esta relación, el agresor habría recibido un trato preferencial por parte de Pérez García-Blásquez, indicó Contreras.



(19/11/2016)

La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Ayacucho anuló la sentencia a Adriano Pozo y determinó que el caso vuelva a fojas cero. Es decir, que haya un nuevo juicio. Los magistrados César Arce, Carlos Huamán y Nancy Liliana Leng Yong indicaron que en el proceso de primera instancia contra Pozo solo se tomó en cuenta la denuncia por lesiones leves y se desestimó las acusaciones sobre un presunto intento de violación sexual e intento de feminicidio.



(9/02/2017)

Inició un nuevo juicio contra Adriano Pozo por los delitos de tentativa de feminicidio y violación sexual en agravio de Contreras. La sala a cargo de este caso ordenó que el juicio oral se lleve a cabo con el agresor en libertad.



(29/03/2017)

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, otorgó el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2017 a un grupo de mujeres de todo el mundo. Una de las galardonadas fue Arlette Contreras.

Arlette Contreras ha sido una de las caras de las marchas Ni Una Menos contra la violencia hacia la mujer (Renzo Salazar)

(4/05/2017)

En una audiencia, los abogados de la víctima sustentaron el pedido para que el caso sea trasladado de Ayacucho a Lima. El tribunal también escuchó a los abogados del procesado.



(20/05/2017)

La Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró improcedente la solicitud para transferir de Ayacucho a Lima el proceso seguido contra Adriano Pozo Arias. Decisión fue adoptada por el mencionado tribunal en razón de que el caso está tramitándose en Ayacucho con las normas del nuevo Código Procesal Penal, el cual no está vigente en Lima para los delitos de feminicidio y violación sexual.

(16/2/2018)

El Poder Judicial de Ayacucho vuelve a absolver a Adrián Pozo de los delitos de tentativa de feminicidio y violación sexual contra su expareja Arlette Contreras. La víctima declaró que seguiría en su lucha y que volvería a apelar este veredicto.

Después de 4 años, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte dictó la tercera sentencia de Adriano Pozo. (Jessica Vicente)

(7/9/2018)

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidido por César San Martín, dispone transferir la competencia del caso Arlette Contreras del Distrito Judicial de Ayacucho a la Corte Superior de Lima Norte.



(20/11/2018)

Arlette Contreras es considerada en la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de la cadena BBC. Se ubica en el puesto número 12.



(06/12/2018)

La embajada británica en el Perú otorga el premio de Defensora de los Derechos Humanos 2018 a Arlette Contreras, por su destacada lucha contra la violencia hacia las mujeres en el país.

En el año 2018, la embajada británica en el Perú entregó a Arlette Contreras el premio de “Defensora de los Derechos Humanos 2018”. (Foto: Embajada del Reino Unido)

(13/12/2018)

La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte declara nula la sentencia que absolvió a Adriano Pozo. Es decir, el caso regresa a fojas cero y se deberá realizar un nuevo juicio, que ya sería el tercero durante todo el proceso



(23/04/2019)

La Corte Superior de Justicia de Lima Norte inicia el nuevo juicio oral contra Adriano Pozo Arias, el agresor de Arlette Contreras. Esta es la primera audiencia que se realiza desde que en diciembre se declaró nula la sentencia que absolvió a Pozo en febrero del 2018.