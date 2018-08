El Poder Judicial resolvió dictar 13 años y 4 meses de pena privativa de la libertad en contra de cuatro ex funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en torno al caso de la libertad de Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’, antes de cumplir su condena.



Canal N informó que el Juzgado Unipersonal del Callao también dispuso el pago de S/20 mil de reparación civil y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por 5 años para los ex funcionarios, entre los que se encuentra Julio Magán, ex jefe del INPE.

Otros implicados en el caso son Luis Flores, ex director de Sarita Colonia; Álvaro Obregón, ex director del penal; y Cristian Benavides, ex subdirector de registro penitenciario. Según la Fiscalía Anticorrupción, los cuatro ordenaron excarcelarlo en menos de cinco horas para favorecerlo.

“Lo que pasa es que hoy se han leído los considerandos principales y la parte resolutiva pero hay que esperar que se lea la parte íntegra y luego seguirá su procedimiento. Se entiende que las otras partes van a apelar”, indicó una de las representantes del Ministerio Público.

Se supo también que la lectura íntegra de la sentencia se realizará el próximo 7 de agosto para continuar con el trámite legal en el que se puede presentar la apelación y hacer el pedido de captura.

Según la acusación, el prontuariado delincuente habría salido irregularmente del penal Sarita Colonia en octubre del 2014. Gálvez estuvo preso desde el 2003 por intentar asesinar a un policía y por el delito de robo agravado. Su condena vencía en el 2018, pero salió libre cuatro años antes.