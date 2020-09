Fueron 15 alumnas las que se atrevieron a denunciar penalmente a Guillermo Castrillón Velásquez por el delito de violación de la libertad sexual. Ellas fueron agredidas sexualmente por Castrillón cuando él era profesor de teatro. Sin embargo, el fiscal a cargo del proceso, Marco Guzmán Baca, decidió hace pocos días archivar las denuncias de las jóvenes al considerar que no habían pruebas suficientes para incriminar a Castrillón. Hoy la Oficina de Control Interno de Lima (OCDI) decidió abrir una indagación preliminar al fiscal por presunta infracción administrativa en la investigación contra Guillermo Castrillón.

En un comunicado, las jóvenes denunciantes aseguraron que las agresiones sexuales se registraron cuando recién empezaban sus carreras como actrices y estaban bajo el mando de Castrillón que era su profesor. “Lo sucedido se dio en el marco de una relación asimétrica, donde él tenía autoridad y poder sobre nosotras”, resaltaron.

Las víctimas cuestionaron los argumentos empleados por el fiscal Guzmán Baca para sustentar su decisión de archivar el proceso. Indicaron que lo estipulado por el fiscal revela una mirada sesgada que incluso culpa a las propias víctimas.

Citan que, por ejemplo, ninguna de ellas presenta alguna afectación severa y no que existen testigos del delito. Además, sugiere que las denunciantes debieron haber identificado el abuso inmediatamente.

“El fiscal no toma en cuenta la evidencia presentada por nuestra defensa, incluyendo la pericia psicológica realizada al agresor, ni considera las relaciones de poder que el presunto acusado tenía con sus alumnas. Estos argumentos no solo nos indignan, sino que nos revictimizan. En primer lugar, porque desvalorizan nuestra verdad y nuestra voz como prueba de lo ocurrido. En segundo lugar, porque desconocen la dificultad que enfrenta cada víctima para reconocer y revelar su experiencia, sobre todo cuando existe un vínculo cercano con el abusador. Finalmente, porque minimizan las consecuencias que esto trajo en nuestras vidas y el largo trabajo emocional que cada una ha hecho para poder comprender y asumir lo sucedido”, aseguran.

-El caso-

La primera en denunciar públicamente al director de teatro fue Eva Bracamonte, quien utilizó su cuenta de Facebook para contar que Castrillón la acosó sexualmente durante los ensayos de un montaje que estaban trabajando juntos. Tras ello, al menos cuatro ex alumnas se sumaron a Eva Bracamonte y relataron casos similares de acoso.

Guillermo Castrillón y Eva Bracamonte. (Fotos: El Comercio)

Lucía Carranza, una estudiante de teatro, que llevó clases con Castrillón en su taller, también fue otra de sus víctimas. “El primer día me pidió que me desnudara, no supe cómo afrontar tal pedido. Temí no estar entendiendo “la técnica”. Se desnudó también él, me vendó los ojos, me olió muy de cerca y me manoseó. Yo esta aturdida.”, relató.

En un correo de descargo, Castrillón aseguró que lo sucedido con Eva fue “consensuado” y dijo lo siguiente: “Los profesionales con los que he trabajado saben cómo, en distintas circunstancias, puedo llevar al límite mis pretensiones de encontrar la verdad que mueve a cada actor más allá de un figuretismo y de necesidades narcisistas de exposición, y en esto lo sexual no es siempre ajeno, sin embargo, y ésta es la gran diferencia entre un acercamiento consentido y un abuso”.

-El fiscal-

Tras el archivamiento del caso, las denunciantes han solicitado al Ministerio Público que se revierta el dictamen, se designe a un nuevo fiscal para que vea el caso y que se lleve una investigación exhaustiva con enfoque de género.

No es la primera vez que el fiscal Marco Guzmán Baca está detrás de una polémica ni que es investigado por peesuntos actos irregulares. En julio de este año, la ODCI Lima le abrió un proceso de indagación preliminar por presuntas infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones. Esto, por haber dispuesto la liberación de tres detenidos por delitos contra el patrimonio y otros.

El fiscal Marco Guzmán Baca.

El fiscal decidió no pedir la detención de tres presuntos delincuentes que habían sido intervenidos por la policía luego que asaltaran a una mujer, en Surco. Incluso las cámaras de vigilancia registraron el momento en que Luis Fernando Cugal Ancajina, José Enrique Soriano y Luis Enrique Castillo atacaron a la mujer, son embargo, el fiscal Guzmán Baca dijo que no se les podía detener porque podían contagiarse de coronavirus en la carceleta de la policía.

Guzmán Baca también ha sido cuestionado por archivar la denuncia de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori por no haber encontrado indicios de que ese gobierno haya tenido intención de esterilizar a las mujeres pobres del país.

