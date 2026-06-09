Luego de permanecer 48 horas detenidos, tres de las once personas arrestadas e implicadas en el caso de cédulas de sufragio marcadas durante la segunda vuelta electoral, el pasado domingo 7 de junio, fueron liberadas. La excarcelación se dio tras las audiencias desarrolladas en la Unidad de Flagrancia, donde el Poder Judicial analizó los elementos expuestos por el Ministerio Público.

Las defensas de los investigados sostuvieron que no existen pruebas suficientes que acrediten la comisión de delitos electorales ni la participación individual de sus patrocinados en los hechos.

Uno de los liberados, quien se desempeñó como miembro de mesa suplente, aseguró que cumplió correctamente con su deber cívico. Asimismo, indicó que nunca había atravesado una situación similar y que su detención generó un fuerte impacto emocional en su entorno familiar.

La investigación fiscal continúa, en tanto, el Poder Judicial evalúa la condición de los demás implicados por el caso de las cédulas de votación presuntamente marcadas

¿En qué distritos encontraron cédulas marcadas?

En La Molina, San Martín de Porres, Miraflores, Surco, y en Los Olivos, este último siendo el caso más peculiar pues se detuvo en flagrancia a Horacio Javier Rafaile Huamayalli, de 81 años, quien se identificó como personero de una organización política.

En provincias, la jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, Maricarmen Olórtegui, alertó sobre el hallazgo de 41 cédulas marcadas en locales de votación de las provincias de Trujillo y Virú.