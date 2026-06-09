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Liberan a tres detenidos por caso de cédulas marcadas tras segunda vuelta. Foto: Canal N
Liberan a tres detenidos por caso de cédulas marcadas tras segunda vuelta. Foto: Canal N
Por Redacción EC

Luego de permanecer 48 horas detenidos, tres de las once personas arrestadas e implicadas en el caso de cédulas de sufragio marcadas durante la segunda vuelta electoral, el pasado domingo 7 de junio, fueron liberadas. La excarcelación se dio tras las audiencias desarrolladas en la Unidad de Flagrancia, donde el Poder Judicial analizó los elementos expuestos por el Ministerio Público.

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