El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra ocho militares de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N° 31 por la muerte de cinco personas y las lesiones de bala contra otros dos sobrevivientes del ataque en Colcabamba el 25 de abril último.

La resolución judicial ocurrió este sábado tras una audiencia que inició el viernes por la mañana y que estuvo a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín, a cargo del fiscal provincial Johel Chamorro, obtuvo 12 meses de prisión preventiva para ocho militares investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles que… pic.twitter.com/rlznymYWdC — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 20, 2026

Los investigados enfrentan cargos por homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de cinco fallecidos y dos heridos. Entre los procesados figuran el capitán Luis Montenegro Pardo y el teniente Brayan Fernández Dett.

La Fiscalía, que originalmente había pedido 18 meses de prisión preventiva, sostuvo que los efectivos emplearon fusiles de asalto contra una camioneta civil en una carretera de Huancavelica.

Los peritajes balísticos indicaron impactos de proyectil en zonas vitales de las víctimas como la cabeza y el tórax, y se sostiene que no hubo ningún enfrentamiento contra narcotraficantes en la escena.

Investigación en Colcabamba y prisión preventiva

El ataque provocó la muerte de Nilson Montenegro, Jaime Bendezú, William Núñez, Wilder Romero y Cristian Vilcatoma. Dos ciudadanos más resultaron con lesiones graves durante la intervención de la patrulla militar. Los familiares de los fallecidos siguieron el proceso judicial de manera virtual desde sus regiones.

El magistrado Joel Matos rechazó el pedido de los procesados para participar de forma remota por temor a protestas. Los uniformados acudieron presencialmente al juzgado de Pampas bajo custodia policial. El juez dispuso el internamiento inmediato de los implicados en un centro penitenciario según clasificación del INPE.