Resumen

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De acuerdo a la Fiscalía, lo sucedido en Colcabamba se trató de un ataque unidireccional por parte de la patrulla de las Fuerzas Armadas sin enfrentamiento. (Foto: Facebook/Los Amautas)
De acuerdo a la Fiscalía, lo sucedido en Colcabamba se trató de un ataque unidireccional por parte de la patrulla de las Fuerzas Armadas sin enfrentamiento. (Foto: Facebook/Los Amautas)
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó 12 meses de prisión preventiva contra ocho militares de la Compañía Especial de Comandos Pachacútec N° 31 por la muerte de cinco personas y las lesiones de bala contra otros dos sobrevivientes del ataque en Colcabamba el 25 de abril último.

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