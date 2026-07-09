El sustento del pedido de prisión preventiva se basa en los elementos de convicción recabados durante un megaoperativo de allanamiento y registro simultáneo, autorizado por el Poder Judicial, a 11 inmuebles distribuidos en los distritos de Santiago de Surco, San Martín de Porres, Bellavista, Surquillo, Punta Hermosa, San Miguel, Ventanilla y Los Olivos. Foto: composición GEC
El sustento del pedido de prisión preventiva se basa en los elementos de convicción recabados durante un megaoperativo de allanamiento y registro simultáneo, autorizado por el Poder Judicial, a 11 inmuebles distribuidos en los distritos de Santiago de Surco, San Martín de Porres, Bellavista, Surquillo, Punta Hermosa, San Miguel, Ventanilla y Los Olivos. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de La Molina y Cieneguilla solicitó al Poder Judicial que dicté 18 meses de prisión preventiva contra el empresario Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, y contra otros ocho investigados, por integrar presuntamente una red criminal que vulneró los sistemas informáticos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, de Chincha, para ejecutar transferencias ilícitas de fondos estatales.

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