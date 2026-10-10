El Liceo Naval Almirante Guise, donde estudian los diez investigados por presunta agresión sexual. (Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec)
El Liceo Naval Almirante Guise, donde estudian los diez investigados por presunta agresión sexual. (Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec)
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

El Tercer Juzgado de Familia de Lima suspendió este 9 de octubre la audiencia sobre la presunta agresión sexual contra un alumno del colegio Liceo Naval Almirante Guise. La jueza a cargo reprogramó la diligencia para el 15 de octubre a las 2:00 p.m. ante la falta de tiempo para culminar todas las declaraciones programadas.

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