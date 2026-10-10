El Tercer Juzgado de Familia de Lima suspendió este 9 de octubre la audiencia sobre la presunta agresión sexual contra un alumno del colegio Liceo Naval Almirante Guise. La jueza a cargo reprogramó la diligencia para el 15 de octubre a las 2:00 p.m. ante la falta de tiempo para culminar todas las declaraciones programadas.

La sesión virtual empezó a las 12:30 p.m. y concluyó a las 7:15 p.m. tras casi siete horas de exposiciones. Los padres del escolar agraviado rindieron su testimonio e identificaron a los adolescentes que sujetaron a su hijo durante el ataque dentro del bus escolar.

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Los médicos legistas del Ministerio Público expusieron las conclusiones de las evaluaciones periciales practicadas al menor de 16 años que sufrió la agresión. En respuesta, los abogados defensores de los escolares investigados cuestionaron los informes médicos por supuestas fallas en los protocolos técnicos oficiales.

El abogado Juan Peña asumió la defensa legal de la víctima durante toda la diligencia virtual. Los padres de los seis adolescentes internados en Maranguita acompañaron a sus hijos mientras ellos presenciaron la sesión desde el centro juvenil.

La magistrada citó para el 15 de octubre a cuatro escolares en libertad. El juzgado también tomará las declaraciones de dos profesores y del conductor del vehículo de transporte deportivo.

La continuación de la audiencia buscará aclarar las contradicciones sobre el almuerzo de varios alumnos en un chifa de San Borja tras la agresión. Las partes deberán presentar en la próxima sesión los mensajes de WhatsApp que recibió el afectado durante esa reunión posterior.

Nuevo intento de agresión entre internos del Liceo Naval en Maranguita

La madre de uno de los alumnos del Liceo Naval recluidos en Maranguita denunció un intento de nueva agresión sexual contra su hijo. El hecho ocurrió la noche del 6 de octubre cerca de las 8:00 p.m. en el área común de las duchas del establecimiento y el autor habría sido otro de los investigados del caso de agresión sexual.

La Décima Fiscalía Provincial de Familia de Lima abrió diligencias preliminares el 7 de octubre tras la denuncia policial en San Miguel. La dirección del centro de rehabilitación inició una investigación interna y citó a los adolescentes que presenciaron el ataque frustrado.