El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los diez escolares investigados por presunta agresión sexual contra un adolescente de 16 años en el colegio Liceo Naval Almirante Guise.

Como se recuerda, los menores de edad del quinto año de secundaria del centro educativo han sido denunciados por este presunto delito en agravio del estudiante, hecho ocurrido en el distrito de San Borja el último 15 de setiembre.

#LoÚltimo Tercer Juzgado de Familia de la @CSJdeLima ordenó 4 meses de internamiento preventivo para los seis escolares del colegio Liceo Naval investigados como autores de la infracción contra la libertad sexual -violacion sexual, en agravio de uno de sus compañeros de escuela. pic.twitter.com/S2SvWNkVKG — Corte Superior de Justicia de Lima (@CSJdeLima) September 19, 2026

Además, este viernes el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas de protección preventivas en favor del adolescente, así como el patrullaje constante de forma periódica semanal, a cargo de la comisaría del sector, en su domicilio.

Entre estas medidas figuran prohibir que los presuntos agresores utilicen espacios, privados o redes sociales (WhatsAp, Facebook, entre otras) contra el agraviado, así como terapias sicológicas obligatorias para ellos.

Los seis adolescentes retenidos salieron de la Comisaría de Familia en el Cercado de Lima este 18 de setiembre. Un bus de la Policía los trasladó custodiados hacia la sede judicial ubicada en el cruce de las avenidas Abancay y Nicolás de Piérola.

En tanto, los otros cuatro estudiantes fueron liberados tras vencerse el plazo de 48 horas de retención.

La denuncia policial surgió tras el presunto ataque que sufrió el estudiante de cuarto año el pasado 15 de setiembre dentro de un bus escolar. El hecho violento ocurrió durante el retorno del equipo escolar de futsal hacia la sede del colegio en San Borja.

¿Eres víctima de violencia?

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene a disposición de todos una serie de servicios orientados a atender casos de violencia. Entre ellos están:

Línea 100

Funciona las 24 horas, todos los días de la semana. Es una llamada gratuita al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar o que conozcan un caso.

Chat 100

A través de este chat recibirás orientación en línea, en tiempo real e ininterrumpido, sobre prevención de la violencia en las relaciones de enamoramiento, noviazgo y/o pareja; además de brindar orientación y/o información a las personas que refieren o conozcan algún hecho de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual. Se puede acceder desde el enlace https://chat100.warminan.gob.pe/ Su alcance es a nivel nacional, es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.

Centros Emergencia Mujer y Familia

Son servicios públicos especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Permite acceder a asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atienden las 24 horas, los siete días de la semana. (https://www.gob.pe/institucion/warmi%C3%B1an/informes-publicaciones/3487068-directorio-de-servicios-del-programa-nacional-warmi-nan)