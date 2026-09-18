Seis escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise pasarán 4 meses en internamiento preventivo. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)
Seis escolares acusados de presunta violación sexual del colegio Liceo Naval Almirante Guise pasarán 4 meses en internamiento preventivo. (Foto: Violeta Ayasta/ GEC)
Por Redacción EC

El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo para seis de los diez escolares investigados por presunta agresión sexual contra un adolescente de 16 años en el colegio Liceo Naval Almirante Guise.

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