En entrevista con El Comercio, Petrozzi también se refirió a la situación emocional del adolescente, las medidas de protección dictadas por el Poder Judicial, la situación de los estudiantes internados en Maranguita y la investigación contra la exdirectora del plantel. La Fiscalía, por su parte, derivó los actuados correspondientes a los tres adultos que se encontraban en el bus a las fiscalías penales para investigar una presunta exposición al peligro o abandono de personas en peligro.

¿Cómo se encuentra actualmente la víctima y qué tipo de acompañamiento viene recibiendo después de lo ocurrido?

Bueno, comprenderán ustedes que su situación no es sencilla. Hay un estrés postraumático, hay un daño psicológico y emocional bastante grave. Sin embargo, es un muchacho fuerte y que está recibiendo el acompañamiento psicológico debido y permanente, tanto él como su familia.

¿Cuál es la situación de su retorno al colegio? ¿Ya se reintegró a clases o existe una fecha prevista para su reincorporación?

Ese es un tema reservado, sobre el cual no puedo hablar por razones obvias, pero hay una resolución judicial que dicta medidas de protección y que se está implementando a cargo del colegio, del Ministerio de Educación y en coordinación con los padres.

¿El Liceo Naval se ha comunicado con la familia desde que ocurrieron los hechos? ¿Ha ofrecido las disculpas? ¿Ha adoptado algunas medidas o incorporado sobre alguna intervención respecto al caso?

Las medidas que se están implementando son las dispuestas judicialmente como medidas de protección. Eso es lo que hay hasta el momento y es también lo que puedo informar.

Lo importante es que se está trabajando en la reinserción y el retorno del menor a su vida normal, que lógicamente no es totalmente normal después de este lamentable hecho.

¿Quiere decir que hasta el momento no se ha establecido aún si es que volvería al mismo colegio o se sabe de alguna postura que ha tomado el Liceo Naval frente al caso?

Es información reservada.

¿Cuántos de los presuntos agresores permanecen actualmente en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Maranguita? ¿Cuál es la situación de cada uno de ellos? ¿Conoce información sobre esto?

Son seis menores con respecto a los cuales la justicia ha dictado un mandato de internamiento preventivo por cuatro meses. Las condiciones al interior del centro de reclusión entendemos que hasta el momento son las que la ley establece. Sabemos que habría versiones no confirmadas sobre un trato preferencial.

Nosotros no hemos recibido esa información y tampoco la hemos corroborado. En ese sentido sí queremos indicar que confiamos en la rectitud de las autoridades que tienen a su cargo ese tema y que cumplan con sus funciones.

¿Qué información tiene la familia sobre la situación actual de los presuntos agresores? ¿Continúan vinculados al Liceo Naval o reciben algún tipo de educación mientras permanecen en el Centro Juvenil?

La educación para los menores que están en el Centro Juvenil es la misma para todos, para estos seis y para todos los que están ahí. Y es una educación que la brinda el mismo centro de internamiento. Es decir, que ellos están en este momento desvinculados académicamente del Liceo Naval.

¿Cuál es la situación de los alumnos que presenciaron los hechos pero que, según la investigación, no participaron directamente en las agresiones? ¿Han sido identificados y qué medidas se han adoptado respecto a ellos?

Se trata de cuatro alumnos, por eso es que inicialmente fueron diez los que se detuvo preliminarmente. Y estos cuatro han sido pasados a la condición de testigos, pero, como bien lo dice la resolución judicial, sujetos a la ampliación de las investigaciones y a lo que se va a llevar a cabo en la diligencia que tenemos en los próximos días. Y su situación podría regresar a la de investigados dependiendo del propio curso, del proceso que se siga adelante. Pero en este momento están en calidad de testigos.

Sobre los adultos que se encuentran implicados en el caso, ¿cuál es actualmente la situación legal del chofer, el entrenador y el auxiliar involucrados en este caso? ¿Se encuentran detenidos o investigados? ¿Qué delitos o responsabilidades se les atribuyen a ellos?

El chofer, por el momento, aún no ha sido comprendido en la investigación. Si bien es cierto, va a ser citado a declarar.

¿Por qué? Porque el chofer se encuentra en una situación penal que, por el momento, no configuraría un delito en la medida en que su posición jurídico penal, su responsabilidad era la de manejar con seguridad el vehículo. No la de custodiar la integridad física de los alumnos dentro del vehículo porque eso les correspondía a los dos profesores que estaban al interior.

Esa es la situación con el chofer que, al igual que como le he referido, de los cuatro menores, podría pasar a la situación de investigado si apareciesen elementos, de alguna manera, que nos hicieran sospechar de que ha tenido una participación en los hechos. Pero, por el momento, no hay esa evidencia. Con respecto a la exdirectora, la señora Carito Ayala, a ella se le ha abierto una investigación preliminar con miras a la formalización de la investigación preparatoria en la Fiscalía de Miraflores, San Borja y Surquillo, es decir, de la competencia territorial donde se produjeron los hechos.

La señora Carito Ayala, hasta el momento se le ha aperturado investigación preliminar por cuatro delitos. Abandono de menor, omisión de funciones, encubrimiento personal y omisión de denuncia. Esos cuatro delitos son los delitos que, preliminarmente, se le estarían imputando, pero son materia de investigación preliminar.

El señor fiscal a cargo de la investigación ha emitido la disposición fiscal remitiendo la investigación a la Policía Nacional de acuerdo a ley para que realice las diligencias que se están disponiendo y establecer qué grado de culpabilidad tendría, como le digo, con miras a la formalización de la investigación preparatoria. Con respecto a los profesores, la situación es un poquito diferente. ¿Por qué?

Porque nosotros le solicitamos al fiscal de San Borja que, a los profesores, aparte de los cuatro delitos mencionados, se les incluya el delito de violación sexual bajo la figura de comisión por omisión. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a nuestro Código Penal, el que se encuentra en la posición jurídica legal de evitar un delito y no lo hace, es imputable por el mismo delito cometido por los directamente accionantes o por los que directamente lo cometieron .

Entonces, en este caso, los profesores van a ser investigados, es lo que se prevé, por el delito de violación sexual en comisión por omisión. Por tal razón, y de acuerdo a las disposiciones internas de la Fiscalía de la Nación, el caso de ellos ha sido remitido a la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, que es la fiscalía llamada por ley a investigar delitos contra la libertad sexual.

¿Quiénes son los 3 adultos identificados que iban en el bus del Liceo Naval? Uno registra una denuncia

¿Qué espera la familia de este proceso y qué medidas considera necesarias para que un caso como este no vuelva a ocurrir dentro del colegio?

Lo que se espera es justicia y que haya las sanciones tanto penales contra los adultos como las que correspondan contra los menores infractores por los graves delitos cometidos. Y, en adición, contra los adultos por no haber tomado las acciones debidas. Los profesores tienen una responsabilidad penal evidente.

Ellos no pueden decir, si esa va a ser su defensa, que no escucharon o no se dieron cuenta lo que venía ocurriendo en un bus que no era un bus grande, era un bus pequeño. O sea, si su defensa va a ser que no escucharon o no se dieron cuenta porque estaban atendiendo a un alumno lesionado en la parte delantera o por cualquier otra excusa, es una defensa bastante pobre. Y van a tener que responder.

Y, por supuesto, también esperamos que los profesores digan qué hicieron cuando bajaron de ese bus. ¿Fueron a informar esto donde la directora? ¿Se quedaron callados?

¿Se enteraron? O sea, ¿qué pasó? Lo que para nosotros sí ya está demostrado por documentos y medios probatorios que tenemos es que tanto los profesores como la exdirectora del colegio la misma noche de ocurridos los hechos supieron lo que había pasado y no hicieron nada.

Eso sí para mí ya está totalmente probado y demostrado con todos los elementos que tenemos.

Jorge Petrozzi, abogado y representante legal de la víctima y su familia, brindó detalles sobre la situación del escolar y el avance de las investigaciones por el caso ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

¿Hay alguna declaración que desee añadir en esta entrevista?

Pedir tanto a los medios como a la sociedad entera nos sigan apoyando, porque esta es una lucha de todos.

Y respondiendo a lo último, esperamos que una situación así jamás se vuelve a repetir y para ello el principio de autoridad en todos los colegios tiene que regresar. Hay colegios que sí tienen principio de autoridad, no podemos decir que sean todos, pero acá desafortunadamente hay una generalización de malas políticas educativas en los últimos años y en específico en el liceo naval que han llevado a esta situación.