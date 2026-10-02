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Resumen

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Jorge Petrozzi, abogado y representante legal de la víctima y su familia, brindó detalles sobre la situación del escolar y el avance de las investigaciones por el caso ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Joel Alonzo / GEC).
Jorge Petrozzi, abogado y representante legal de la víctima y su familia, brindó detalles sobre la situación del escolar y el avance de las investigaciones por el caso ocurrido en el Liceo Naval Almirante Guise. (Foto: Joel Alonzo / GEC).
Por Diego Aquino Pedraza

Jorge Petrozzi, abogado de la familia del escolar que denunció una presunta agresión sexual dentro de un bus del Liceo Naval Almirante Guise, señala que los seis adolescentes investigados permanecen con una orden de internamiento preventivo por cuatro meses y que otros cuatro alumnos continúan en calidad de testigos. Además, sostiene que la defensa busca que los adultos que estaban a cargo de los estudiantes sean investigados por su eventual responsabilidad en los hechos.

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