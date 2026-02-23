Resumen

Caso Lizeth Marzano: dictan nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Villar. (Foto: Captura/Justicia TV)
El Poder Judicial ordenó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por su presunta responsabilidad en la muerte de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.

