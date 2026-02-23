El Poder Judicial ordenó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrián Alonso Villar Chirinos, investigado por su presunta responsabilidad en la muerte de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera.

La decisión fue adoptada este lunes 23 de febrero por el 31.° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, tras una audiencia en la que se evaluó el requerimiento fiscal.

La medida fue dispuesta por el magistrado Ricardo Oswaldo Huamán Rendón y regirá desde la fecha hasta el próximo 22 de noviembre.

Durante la audiencia, la defensa del investigado no se opuso al requerimiento.

“Nos allanamos, no nos oponemos al requerimiento y solicitamos clara y expresamente que se pueda declarar fundado el requerimiento no solamente respecto de la medida sino también del plazo de duración para que en ese tiempo Adrián Villar pueda demostrar su sometimiento al proceso, su responsabilidad en él y lamentar profundamente la tragedia que suscitó la investigación”, expresó Jefferson Moreno, abogado de Villar.

El letrado añadió que su patrocinado reconoció ante la Policía y el Ministerio Público haber conducido el vehículo que atropelló a Lizeth la noche del martes 17 de febrero.

Lizeth Marsano Noguera murió atropellada el pasado 17 de febrero en San Isidro. (Foto: Difusión)

Villar Chirinos es investigado por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, así como por fuga del lugar del accidente y omisión de socorro, en agravio de Marzano Noguera.

El caso se remonta a la noche del martes 17 de febrero, cuando la joven, seleccionada peruana de apnea, realizaba actividad física en la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, a la altura del Lima Golf Club.

Tras el impacto, la deportista fue trasladada al hospital Casimiro Ulloa. Sin embargo, falleció en la madrugada del miércoles 18 de febrero debido a la gravedad de las lesiones.