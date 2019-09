Caso Sodalicio: abren investigación a fiscal que aceptó denuncia contra Paola Ugaz

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Piura abrió una indagación preliminar contra la fiscal provincial Heldy Angélica Huaylinos Silva, quien en mayo pasado dispuso que se investigue a la periodista Paola Ugaz en marco del caso Sodalicio.



La indagación contra la magistrada tiene un plazo de 30 días y se realiza por la presunta comisión de infracción administrativa en el ejercicio de sus funciones. Esta surge por la queja presentada por Ugaz, quien denunció que cuando la fiscal abrió la investigación en su contra no especificó por qué hechos se la acusaba.

La investigación en mención fue iniciada el 27 de mayo por Huaylinos Silva, titular de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, por el presunto delito de falso testimonio en juicio en agravio de Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell. Mediante la Disposición N°1, la magistrada señalaba que Ugaz mintió cuando declaró, como testigo en el juicio contra Pedro Salinas, que no era productora de la cadena de televisión árabe Al Jazeera.

Sin embargo, Ugaz asegura que Huaylinos Silva incurrió en irregularidades al no explicar los motivos por los que se le abrió la indagación. Además, considera cuestionable que usara los mismos términos del documento de la parte supuestamente agraviada.

“Con mi abogado demandamos a la fiscal porque el documento no adjunta los motivos de la demanda y usa un texto que es ‘copy paste’ de la denuncia de Gomez de la Torre. Ella ni siquiera elabora algo propio”, explica a El Comercio.

Para la periodista, dicha investigación es parte del hostigamiento y acoso del cual es víctima por sus investigaciones en torno al Sodalicio de Vida Cristiana. De hecho, a la fecha ha recibido más de 20 cartas notariales vinculadas al tema y un sinnúmero de insultos en las redes sociales. En el año 2015, Ugaz y el periodista Pedro Salinas, publicaron el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, donde se revelaban abusos psicológicos, físicos y sexuales dentro de esa institución. Ahora, Ugaz prepara otro libro en torno a esta organización religiosa.

“Es un cargamontón, un linchamiento. Soy hostigada y acosada como periodista. La investigación sobre el dinero del Sodalicio todavía no ha sido publicado y ya he recibido más de 20 cartas notariales”, sostiene.



A esto se suma la querella interpuesta por Luciano Revoredo, asesor de la bancada parlamentaria Fuerza Popular y director del portal Abeja.pe, por presunta difamación agravada. No obstante, Ugaz señala que de este caso no ha recibido notificación formal.

- Tercera citación -

La fiscal Huaylinos ha citado a la periodista Paola Ugaz para el jueves 3 de octubre a su despacho, en Piura, en marco de la investigación por el presunto delito de falso testimonio.



No obstante, Ugaz asegura aún no recibe la información detallada sobre los motivos de la investigación. “Hasta ahora no nos han enviado la demanda, solo la notificación de que vaya a Piura, pero no nos dicen por qué”, agrega.

Su abogado, Carlos Rivera, precisó que esta investigación seguirá su curso de forma paralela con la indagación a la magistrada. “En 30 días se conocerá si habrá una medida disciplinaria contra la fiscal, una de ellas podría ser que el órgano control decida abstenerla del caso. Mientras tanto, ambos procedimientos van a caminar de manera paralela”, detalló.