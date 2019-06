Caso Sodalicio: las batallas que enfrenta la periodista Paola Ugaz

A más denuncias interpuestas en su contra, la periodista Paola Ugaz dice que responde con más trabajo periodístico. En diciembre, cuando cumpla 20 años de carrera periodística, espera publicar un libro sobre las finanzas de la cuestionada agrupación religiosa Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).



El Sodalicio no es ajeno a ella. En el 2015, publicó junto al periodista Pedro Salinas el libro de investigación “Mitad monjes, mitad soldados”, el cual revela los abusos psicológicos, físicos y sexuales que sufrieron varios adolescentes y jóvenes dentro de esa institución encabezada por Luis Fernando Figari, quien vive en Italia. El trabajo le he generado satisfacciones profesionales, pero dolores de cabeza, también.



El primero empezó en abril del 2018. El arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, presentó en contra de Ugaz una denuncia por difamación agravada por haber escrito, durante la visita del papa Francisco, en enero del 2018, siete tuits sobre las acusaciones que pesan en contra del arzobispo. Uno de ellos decía: “Ayer, en Trujillo, el arzobispo y miembro del Sodalicio, José Antonio Eguren, dio un discurso en un acto con el papa Francisco, y no dijo nada de denuncias contra su organización [Sodalicio]”.

El religioso también acusaba a Ugaz de haber dañado su honor y reputación al haber participado como entrevistada en un documental de la cadena de televisión árabe Al Jazeera sobre el caso del Sodalicio y sus vínculos con una empresa que habría pagado a la banda “La Gran Cruz del Norte” para apropiarse de terrenos en Piura.

En dicho reportaje, el brigadier PNP Pedro Zapata, quien estuvo a cargo de la investigación que desarticuló a “La Gran Cruz del Norte”, en el 2014, indicó que cuando intervinieron al cabecilla Dennis Cruz, se le encontró un voucher por el retiro de S/70 mil, a nombre de la Asociación Civil San Juan Bautista vinculada al SVC. En ese momento, el presidente de la asociación era Carlos Alberto Gómez de la Torre, quien ahora denuncia a Ugaz.

En abril de este año, el arzobispo José Antonio Eguren decidió retirar la denuncia contra Pedro Salinas y Ugaz. Sin embargo, hasta la fecha -en el caso de la periodista-el arzobispo no cumple con emitir una carta al Poder Judicial indicando su pedido de que la denuncia quede desestimada, con lo cual Ugaz sigue formalmente denunciada. “No he remitido ningún documento hasta ahora. La pudo haber presentado en Piura, pero no lo hace”, dice, mortificada, Ugaz. El expediente de la denuncia se encuentra aún en Piura, cuando ya debió haberse remitido todo a Lima.



Al respecto, el Arzobispado de Piura indicó a este Diario: “El caso de la señora Paola Ugaz ha sido trasladado a Lima a pedido de ella. Hasta ahora no hemos sido notificados sobre qué juzgado lo verá. Apenas lo sepamos presentaremos el escrito de desistimiento correspondiente”.

La periodista aparece unos cuantos segundos en ese reportaje realizado por el reportero Daniel Yovera y Seamus Mirodan. Además, la cadena Al Jazeera he remitido un documento al Poder Judicial en el que precisa que “Ugaz no ha formado parte de la producción del programa ni ha tenido ninguna injerencia sobre los aspectos editoriales del mismo. El programa fue dirigido por el señor Seamus Mirodan y el reportero Daniel Yovera”.

También resalta: “Queremos finalmente reafirmar nuestra sorpresa de que alguna autoridad judicial del Perú esté considerando que la intervención de la señora Ugaz contiene elementos difamatorios. El programa fue realizado con la mayor rigurosidad posible y estamos satisfechos de haber cumplido con nuestra labor periodística”.

La fiscal adjunta de Piura Heldy Huaylino abrió investigación a Ugaz y la citó para (hoy) martes 18 de junio para brinde su declaración. Carlos Rivera, abogado de la periodista, precisó a El Comercio que la fiscal no ha especificado de qué se le acusa a Ugaz y por qué hechos. “Hemos pedido que nos remita la denuncia. A la par presentaremos una queja contra la fiscal en Control Interno del Ministerio Público por haber abierto una investigación en términos irregulares”, indicó.

A pesar de estar denunciada, la periodista sigue trabajando arduamente en su libro de investigación sobre la parte económica del SVC. “Tengo dos denuncias en Piura tratando de resolver siendo periodista freelance. Es una locura lo que está pasando. Mi respuesta a todo esto es más y mejor periodismo”, enfatiza Ugaz.