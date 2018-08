Caso Sodalicio: fiscal denuncia por secuestro a Luis Figari

La fiscal María León denunció formalmente ante el Poder Judicial al fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, Luis Figari, por el delito de secuestro en agravio de adolescentes que integraron esa agrupación. La denuncia de la fiscal recae también en Jeffery Daniels, Virgilio Levaggi, Daniel Murguía y Óscar Tokumura, ex integrantes del movimiento.



Según la acusación, los ahora ex sodálites fueron captados cuando eran menores y no podían liberarse por una dependencia psicológica ejercida contra ellos.

Aparte del presunto delito de secuestro, a Figari se le investiga por asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado y por lesiones psicológicas graves. De todas las acusaciones, el secuestro es el delito que se sanciona con una pena mayor, de hasta 30 años de cárcel.

La fiscal planteó la denuncia por secuestro ayer, justo cuando la jueza Fernanda Ayasta iba a decidir si se iniciaba un juicio a Figari y los demás acusados, y si se les ordenaba prisión preventiva, pero solo por dos delitos.

Sin embargo, ante la nueva denuncia por secuestro, la magistrada tuvo que suspender la audiencia porque aún no se había notificado a las partes involucradas sobre esta acusación. Se espera que la próxima semana, la jueza defina el futuro de Figari.

Según Ayasta, la fiscal tuvo tiempo suficiente para ampliar la denuncia por secuestro, pero no lo hizo y por eso pidió al órgano de control del Ministerio Público que investigue la demora. Héctor Gadea, abogado de las víctimas, dijo que solicitará que se denuncie por secuestro a otros jefes del Sodalicio. César Lengua-Balbi, abogado de Figari, negó que su patrocinado hubiera cometido secuestros y que si lo denunciaron “es solo porque fue el fundador”. 

