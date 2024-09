Luego de que transcurriera una semana de la detención preliminar de Andrés Hurtado por una serie de presuntos delitos que se le imputa, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos dispuso este jueves, la formalización de la investigación preparatoria en contra del presentador de televisión, la fiscal Elizabeth Peralta, el empresario Augusto Miu Lei y Francisco Iván Siucho. Asimismo, presentó el pedido de prisión preventiva en contra de todos ellos (menos Siucho) por el plazo de 18 meses.

A través de un comunicado publicado en sus redes, el Ministerio Público indicó que espera que dicha solicitud “sea resuelta oportunamente por el juez supremo del Juzgado de la Investigación Preparatoria”.

Como se recuerda, el presentador de televisión fue detenido el pasado jueves 19 de septiembre, por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), mientras permanecía internado en una clínica de San Borja a consecuencia de algunas complicaciones, según dijo, surgidas tras someterse a una operación quirúrgica.

📢 #Comunicado | Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra Luz Elizabeth Peralta, Andrés Avelino Hurtado, Francisco Iván Siucho y Augusto Miu Lei. pic.twitter.com/Oth93wh86d — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 27, 2024

Desde aquel momento, Hurtado pasó estar detenido de manera preliminar en al Prefectura de Lima, por un periodo de 7 días. Dicho plazo venció este jueves 26. A él se le acusa de varios ilícitos, entre los que destacan lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho pasivo. De comprobarse su responsabilidad, podría ser condenado hasta con 35 años de cárcel.

“Hemos sido informados que el señor representante del Ministerio Público ha requerido prisión preventiva para mi patrocinado. La audiencia se debería de dar el día de mañana”, dijo Elio Riera, abogado de Andrés Hurtado.

El letrado precisó que hasta anoche no habían sido notificados de este pedido de prisión preventiva. “Hoy (jueves) no sale libre. Vamos a esperar la notificación formal de prisión preventiva”, manifestó.

Cabe mencionar que Andrés Hurtado acudió el último jueves a la sede del Ministerio Público a fin de brindar su declaración como parte de las investigaciones en su contra. Esto se dio luego de que el miércoles declarara por primera vez ante la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, tras seis días de detención preliminar.

Según declaró Riera, en esta primera presentación su cliente dio su versión respecto al hecho de presuntamente haber intercedido ante la fiscal superior Elizabeth Peralta para lograr la devolución de un cargamento de oro incautado a la empresa de Augusto Javier Miu Lei. Todo ello a cambio de un presunto soborno de un millón de dólares.

“El señor Andrés Hurtado ha negado en todo momento haber cometido algún ilícito. Lo que ha procurado es brindar información de manera muy relevante a efectos de que el señor fiscal pueda determinar los alcances iniciales de la investigación”, detalló Riera una vez culminada la diligencia.

En tanto, sobre la posibilidad de que su patrocinado solicite acogerse a la colaboración eficaz, el abogado sostuvo que esto “no correspondería”. Detalló que la decisión conllevaría a que Hurtado acepte algún tipo de responsabilidad, algo que va en contra de lo pensado hasta ahora. “De acuerdo la información que venimos analizando la posición de la defensa es brindar la información necesaria a fiscalía para que se puedan esclarecer los hechos, pero de ninguna manera aceptar algún tipo de responsabilidad”, explicó.

Impedimento de salida a Roxana Del Águila

Por otro lado, la Fiscalía solicitó el impedimento de salida del país por el plazo de 15 días en contra de Roxana del Águila, la exsuperintendente nacional de Migraciones, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.

“(...) conducta prevista en el artículo 400 del Código Penal, en agravio del Estado peruano, representado por la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lima Centro, disponiendo su ejecución con la decisión de primera instancia”, se lee en la resolución.

La solicitud fue hecha por la fiscal Mónica Silva Escudero, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Lima Centro.

Allanamiento de viviendas

El último martes, como parte de las diligencias que se realizan en el marco del caso que involucra a Andrés Hurtado, el Poder Judicial ordenó el allanamiento (con descerraje de ser el caso) a propiedades del presentador de televisión, la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Augusto Miu Lei. Todos ellos enfrentan investigación por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos. La medida fue declarada fundada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley.

Los bienes allanados fueron los siguientes: domicilio de Andrés Hurtado en Malecón Cisneros (Miraflores); domicilio de Elizabeth Peralta en calle Las Orquídeas en Lince, otra vivienda en calle Las Campanilla, urbanización Parque de Monterrico, en Ate, así como su oficina del jirón Santa Rosa, en el Cercado de Lima; y domicilios de Augusto Miu Lei en Surco y Piura.

El último martes, el Poder Judicial ordenó el allanamiento a propiedades de Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Augusto Miu Lei. (Foto: Ministerio Público)

Respecto al proceso de allanamiento de la vivienda de Hurtado, en Miraflores, representantes del Ministerio Público llegaron hasta el edificio ubicado en la cuadra 5 de Malecón Cisneros, sin embargo, durante las primeras horas no pudieron ingresar. Fiscalía solicitó a la Defensoría Pública que envíe un representante para proceder al allanamiento, ya que que el abogado del investigado no se hacía presente en el lugar.

Percy Sampén, quien dijo ser parte del estudio Riera, llegó luego de algunas horas para participar como abogado defensor en el acto de allanamiento. El Poder Judicial también autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del presentador a fin de que se “visualice y/o extraiga la información de los teléfonos móviles, memorias telefónicas (chips), memorias USB, discos duros externos, tablets, cámaras fotográficas, ordenadores incautados en los inmuebles allanados”.

Fiscal guarda silencio

Como parte de las citaciones para que los tres investigados en mención (Hurtado, Peralta Santur y Miu Lei) acudan a la sede del Ministerio Público para declarar, se conoció que el pasado martes, la fiscal de lavado de activos, investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, una vez en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, se acogió al derecho de guardar silencio.

Su abogado Benji Espinoza indicó que su cliente tenía “la mejor voluntad de declarar”, pero que él mismo le aconsejó que no lo hiciera ya que considera que por parte de la fiscalía no existe la más mínima intención de escucharla, pues dicha instancia solicitó la detención preliminar de la magistrada “sin ningún tipo de argumento”.

El pasado martes, la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta, se acogió al derecho de guardar silencio tras ser citada a declarar por el Ministerio Público. (Foto: Ministerio Público)

“Mi cliente quería decir la verdad, pero resulta que la fiscalía, sin ningún tipo de argumento, requiere la detención preliminar judicial. El juez, para proteger su derecho, ha dicho que no se cumplen los requisitos del artículo 261, en consecuencia, no hay peligro procesal porque (Peralta) entregó sus pasaportes, se allanó a las investigaciones y estamos dispuestos a que se abran sus cuentas, sus teléfonos. La pregunta es ¿a qué está jugando la fiscalía? Es claro que la fiscalía no quiere escuchar a mi cliente”, señaló.

Espinoza agregó que la fiscalía refiere que la fiscal Peralta tiene grandes signos de poder económico, sin embargo, sostuvo que en una visita inopinada del Ministerio Público a sus despachos solo se le encontró 35 dólares y 2.200 soles, cantidad que afirma no es mucha. También precisó que Peralta está en libertad porque desde el día uno la defensa ha presentado todos sus arraigos.

“Tiene un solo domicilio en Salamanca, que además el juez ha verificado que la propia policía, cuando ha ejecutado las acciones de vigilancia, la ha encontrado adentro. (Durante audiencia) la doctora ha permanecido en silencio, bajo mi recomendación. El silencio es un derecho”, resaltó.

Le revocaron medalla

A través de sus redes sociales, el Ejército peruano informó el miércoles, que decidió revocar la resolución con la que otorgó la Medalla del Ejército del Perú al exconductor de televisión Andrés Hurtado Grados, y que fue publicada el 16 de enero del 2017. Explicó que la decisión de retirarle la medalla se debe a que ha quebrantado los valores éticos y morales que rige la conducta de todo ciudadano portador de dicha distinción.

La medalla fue entregada por el excomandante general del Ejercito Luis Ramos Hume durante una ceremonia por el aniversario de la batalla de Ayacucho y el Día del Ejército.