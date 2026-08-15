El camino hacia la reelección municipal está empedrado de carpetas fiscales. Cinco candidatos que, tras la renuncia del número uno de su lista para asumir el cargo, pretenden formalizar su permanencia en la municipalidad, arrastran complejos procesos.

Richard Soria, alcalde de El Agustino –que aparece en redes sociales en campaña como “Spiderman”– busca continuar en el cargo luego de que su padre, Liborio Soria, de 80 años, renunciara a la candidatura. El alcalde enfrenta una acusación fiscal por el presunto nombramiento ilegal de Jorge Nieves como gerente de Seguridad Ciudadana y Jaime Salazar como gerente Ambiental de la municipalidad.

Soria asegura que ambas designaciones se hicieron conforme a ley y que la acusación tiene “deficiencias de forma y fondo”. Antes, fue investigado por organización criminal, usurpación agravada y abuso de autoridad, casos que, según afirma, fueron archivados y que califica de “calumniosos”.

Casos en los que Richard Soria figura en calidad de investigado.

El alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, es investigado preliminarmente por la Fiscalía Anticorrupción de Lima por negociación incompatible, en una carpeta abierta el 11 de junio de 2024.

A ello se suma una pesquisa por enriquecimiento ilícito iniciada en 2021, en la que ya pasó por pesquisas contables. Consultado por este Diario, sostuvo que hay peritajes que demuestran su inocencia. Sin embargo, el caso continúa en curso.

Eduardo Bless fue uno de los primeros alcaldes en recurrir a una reelección indirecta: después de ser electo en el 2014, en el 2018 postuló como teniente alcalde (saliendo electo) y volvió a ocupar el sillón municipal como alcalde en el 2023.

Casos en reporte fiscal contra alcalde de San Miguel, Eduardo Bless.

El 13 de julio de 2023 se programó la apertura de un juicio oral en contra de Alfredo Reynaga, alcalde de Independencia. A este proceso se suma una denuncia presentada por vecinos el 3 de mayo de 2024, tras el derrumbe de un muro de contención que destruyó varios vehículos.

Los afectados señalaron que el alcalde ignoró reiterados pedidos para retirar la estructura. El proceso en su contra es por omisión de actos funcionales.

Además, acumula nuevas denuncias por abuso de autoridad (2024) y una carpeta fiscal por negociación incompatible (2026). Ante este Diario, prefirió no pronunciarse sobre sus procesos alegando que se tratan de investigaciones “en curso”.

En Lurín, Juan Marticorena, quien postula como primer regidor tras la renuncia de Walter Valeriano, es investigado desde octubre de 2024 por peculado de uso. Además, registra investigaciones por violación de domicilio y abuso de autoridad, así como una denuncia por el retiro presuntamente arbitrario de seis paneles publicitarios. Este Diario consultó a su área de prensa, pero no obtuvo respuesta.

En San Juan de Lurigancho, el sobrino del alcalde Jesús Maldonado renunció para dejarle el paso libre. Maldonado fue investigado por hurto agravado y usurpación, abierta en mayo de 2024.

Un año antes, fue denunciado por Josefina Pinto por abuso de autoridad y usurpación. En 2015, la Quinta Fiscalía Provincial Mixta le emitió un dictamen por el delito de resistencia a una orden oficial.

Aunque salió electo en el 2023, desde su área de prensa indican que los casos en su contra son producto de sus acciones de desalojo contra los comerciantes informales.

El dato: Alfredo Reynaga fue investigado en 2023 por corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales, un delito que puede involucrar pagos o favores a trabajadores que apoyan a jueces y fiscales.

El alcalde de SJL fue acusado por ejercicio ilegal de la profesión y falsificación de documentos. La autoridad sostiene que se trató de una denuncia falsa ya que él es politólogo.

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