Clínica Ricardo Palma: esta es su versión sobre denuncia de la familia de atacantes

El último martes, los hermanos Lenin Alexander y Claudia Rocío Benites Aguirre provocaron dos explosiones en el interior de la clínica Ricardo Palma que dejaron más de 30 personas afectadas.



La Policía Nacional sostiene que el móvil del ataque se habría debido a una venganza privada tras el fallecimiento de su madre, Victoria Aguirre Oviedo, quien era atendida en el establecimiento de salud de San Isidro. Por ello, hoy la clínica Ricardo Palma emitió un comunicado para dar su versión sobre el caso que motivó denuncias de los deudos ante Indecopi y el Poder Judicial.

La clínica Ricardo Palma indicó que la madre de ambos hermanos fue atendida en agosto del 2011 por una dolencia grave y se la intervino en dos ocasiones. Según la resolución de Indecopi, a la que accedió El Comercio, sobre el caso, la madre acudió por un cuadro de migrañas, pero se descubrió que tenía un tumor cerebral. Por ello, fue sometida a una craneotomía ambulatoria. Tras este proceso falleció tiempo después.

“A solicitud de sus familiares, mediante requerimiento notarial, la señora Aguirre Oviedo dejó de forma voluntaria y por sus propios medios nuestras instalaciones en febrero del 2012; posterior a su alta no solicitó ninguna atención médica en la clínica. El fallecimiento de la señora Aguirre Oviedo no ocurrió en la clínica, sino tras más de once meses de haber abandonado la Clínica Ricardo Palma”, se señala el centro en el comunicado.

Es así como entre la clínica y la familia, representada por Percy Iván Benites Aguirre, se inició una serie de querellas. Además de las denuncias de la familia, la misma clínica denunció en el Callao a Percy Benites por la deuda pendiente sobre la atención a su madre, previa al alta de la paciente.

Vale señalar que Indecopi dio la razón a la familia e impuso al centro multas superiores a los S/330.000.

Según la clínica, Percy Benites también inició una queja ante la Superintentencia Nacional de Salud para lograr la suspensión de la cobranza y la aplicación de sanciones a la clínica. En el 2015, demandó a la clínica Ricardo Palma en la vía civil por daños y perjuicios por el pago aproximado de 800 mil soles y denunció penalmente a los médicos que participaron en la atención de la madre. Estos procesos se encuentran en curso, finalizó la clínica.

