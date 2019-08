Colegio de Abogados abre procedimiento contra Adolfo Bazán Gutiérrez

El Colegio de Abogados de Lima- CAL informó que se ha pedido a la Dirección de Ética Profesional de dicha orden que inicie de oficio un procedimiento administrativo sancionador contra el abogado Adolfo Ernesto Bazán Gutiérrez, acusado de tocamientos indebidos en agravio de la modelo Macarena Vélez y de un caso violación sexual ocurrido el año pasado.

►Surquillo: abogado acusado de tocamientos a modelo fue denunciado también por violación



En un comunicado, el CAL detalló que los indicios mostrados por los medios de comunicación muestran que la conducta mostrada por Bazán Gutiérrez vulnera lo establecido en el Código de Ética y el Estatuto de la Orden de dicho organismo.

“Como institución vigilante del ejercicio profesional, de acuerdo a las normas éticas, rechazamos tajantemente todo tipo de violencia ejercida contra la mujer y a los miembros integrantes del grupo familiar”, agregó.

Informes televisivos de los programas Panorama y Día D, emitidos ayer, dan cuenta de al menos tres denuncias contra el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez.



En junio del año pasado, una joven de 24 años denunció que Bazán Gutiérrez la violó en el estacionamiento de un edificio de Surquillo. Las cámaras de seguridad del inmueble, ubicado en la cuadra 41 Av. Paseo de la República, registraron los hechos.



El video de lo ocurrido muestra a Bazán Gutiérrez semidesnudo sobre el asiento del copiloto de su auto, donde se encontraba la joven. Minutos después, la agraviada sale tambaleándose del vehículo, camina unos pasos hasta que se cae sentada.

La mujer que sale en el video es Jhoselin Trauco, quien declaró al programa Panorama que Adolfo Bazán la habría dopado en una discoteca para llevarla a su departamento, pese a su constante negativa para ir con él. "Él abusó de mí. Yo le dije reiteradas veces que no. ¿Por qué me llevó a su casa si consciente yo siempre le dije no? Él espero a que yo no pueda defenderme", contó. Por este caso, Bazán fue recluido preventivamente en el penal de Lurigancho en julio de 2018 y liberado en diciembre. En ese mismo mes, el caso fue archivado.

La semana pasada, la modelo Macarena Vélez, quien participaba en el reality 'Esto es guerra', denunció que Bazán Gutiérrez la beso a la fuerza y grabó sus partes íntimas cuando ella se encontraba en un “estado inconsciente” dentro de una discoteca.

Además, otro video difundo por Panorama muestra cuando Bazán toca y besa a la fuerza a una joven que se encontraba dormida en la terraza del edificio. En las imágenes se ve cómo la mujer -cuya identidad no se conoce- se resiste en todo momento al accionar del abogado, quien incluso le tapa la boca. Ocurrió el 6 de mayo de 2018.