Cómico ambulante denunciado por apología a la violencia contra la mujer pide perdón

Hace unos días, se difundió un video del cómico ambulante Jefferson Prince Vásquez Díaz en donde hace "bromas" sobre casos de feminicidio, violaciones sexuales y agresiones contra las mujeres.



Este domingo, el sujeto dio sus descargos tras conocerse que la 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de la fiscal Zoila Tapia Medina, abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de apología a la violencia contra la mujer.

“Yo sé que he indignado a muchas mujeres. Se han sentido mal y ya les he pedido las disculpas del caso. Quiero que se pongan a pensar, tengo cuatro hijos y una esposa. No quisiera que la Fiscalía actúe y me vaya preso por ese comentario”, dijo a “Domingo al Día”.

Vásquez Días se justificó explicando que su monólogo era sobre agresiones. "Fue algo que me salió en el momento porque estaba renegando. No fue algo que yo mismo quise hacer, no fue apología a [la violencia contra] la mujer, no fue eso", expresó.

En ese sentido, aseguró que no midió las consecuencias de sus actos y resaltó que "tocar el tema de la mujer es algo muy delicado".

Cabe resaltar que el Código Penal del Perú sanciona con entre uno y cuatro años de pena privativa de la libertad el delito de apología, es decir, “el que públicamente hace la apología de un delito o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe”.

Al ser consultado, el abogado penalista Mario Amoretti expresó que en este caso los mensajes que da el cómico ambulante son para que se ejercite la violencia contra las mujeres.



Según estadística del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 117 feminicidios se registraron en el país entre enero y octubre de este año.