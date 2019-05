Corte de Lima Norte responde sobre anulación de sentencia de abusador sexual

Tras un informe periodístico en que se denunció que los magistrados de la Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima Norte anularon la sentencia contra René Grover La Cotera Rosso (un hombre que había sido condenado en el 2018 a 12 años de prisión por ultrajar sexualmente a su sobrina política desde que tenía 13 años); el colegiado justificó su decisión en que detectaron una "contradicción" en el protocolo de pericia psicológica de la menor agraviada.

#Comunicado. La Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima Norte, frente al reportaje emitido el día domingo cinco del presente mes, en el programa dominical "PUNTO FINAL" de canal 2, hace de conocimiento a la opinión pública lo siguiente

“…existía una evidente contradicción en el contenido de una diligencia de vital importancia, como lo es el protocolo de pericia psicológica, en tanto por un lado describe un relato sólido y espontáneo, y por otro hace referencia “…a la inexistencia de evidencia, valoración, ni interpretación traumática no encontrándose indicadores de afectación psicológica asociada y recomienda apoyo psicológico” (conclusión del protocolo de la pericia psicológica)", indicó la instancia judicial de Lima Norte a través de un comunicado.



De otro lado, la sala afirma que solicitaron la ampliación de la investigación a fin de que el perito psicológico responsable explique la presunta contradicción. El perito, además aseguran, estuvo presente en la entrevista de cámara Gesell (lugar donde se realizan las entrevistas a víctimas de violación) de la menor agraviada y que no firmó el protocolo de pericia psicológica.

Además, en el comunicado la sala asegura que el juez de primera instancia no cumplió con motivar la observación señalada. En otro momento, afirman que "no se ha cuestionado ni restado credibilidad a la sindicación de la víctima".



En el comunicado también informan que la defensa de la menor agraviada no ha solicitado un informe oral o interpuesto un recurso de nulidad contra la resolución que ha declarado nula la sentencia.

"El colegiado también hace de conocimiento de la opinión pública que en la resolución emitida, no se ha determinado si el acusado es responsable o no de los cargos incriminados menos aun se ha ordenado su libertad, en tanto que no ha estado privado de su libertad", manifiestan en el comunicado.

Cabe recordar que René Grover La Cotera Rosso se encuentra prófugo de la justicia. Los magistrados de la Tercera Sala Penal Liquidadora de Lima Norte, David Víctor Lecaros Chávez, Agustín Reymundo Jorge y Graciela Fernández López, aceptaron la apelación de un abogado de oficio, anularon la sentencia de 12 años y ordenaron un nuevo juicio.