Escasa presencia femenina en tribunales de arbitraje

El Estado Peruano está obligado por ley a someter a arbitrajes todas las controversias que se generen en contrataciones públicas. Esto convierte al país en una importante plaza para la resolución de conflictos mediante este mecanismo, que es una alternativa al Poder Judicial. Sin embargo, la representación femenina en este sector no tiene el mismo favorable panorama.



Lucía Olavarría, miembro del consejo directivo del Equal Representation in Arbitration (ERA) Pledge –un compromiso internacional para buscar la igualad de representaciones en arbitrajes–, explica que la presencia de mujeres en tribunales arbitrales rodea solo el 15%. Por ejemplo, según datos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), de 968 árbitros que participaron en los procesos arbitrales en los que intervino el Estado en el 2017, solo 140 fueron mujeres.

“La mayor cantidad de arbitrajes de este país posiblemente son con el Estado, pero según los laudos arbitrales emitidos durante el 2017, de 460 arbitrajes, solo en el 15% participaron mujeres”, detalló Olavarría.

Si se analizan las listas de árbitros nacionales registrados en los tres centros más importantes del país (Cámara de Comercio de Lima-CCL, Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP y la Cámara de Comercio Americana del Perú-AmCham), la baja representación femenina es igual de evidente: 714 son hombres y 127, mujeres. Estos tres centros se han suscrito al compromiso de ERA para fomentar la diversidad en designaciones, por lo que se espera avances en el tema.

Elena Gutiérrez García de Cortázar, directora de la organización Arbitral Women, que agrupa a más de mil mujeres árbitros en más de 40 países, agrega que en el ámbito internacional el porcentaje aumenta a solo un 18%. “El número de casos que caen en manos femeninas sigue siendo inferior”, sostiene.

—El origen de la brecha—

La principal característica del arbitraje es que las partes en disputa tienen la libertad de elegir a los árbitros. Para Olavarría, la mayoritaria presencia masculina puede explicarse en que habitualmente se escoge a quienes tienen más experiencia, práctica que no permite la renovación de especialistas. “Coincidentemente siempre son hombres. Esto no beneficia al sistema porque puede haber mujeres, o personas en general, muy talentosas que no son consideradas”, señala.

En esa línea, Elena Gutiérrez sostiene que resulta importante visibilizar a las profesionales en el mundo de la resolución de disputas y fomentar eventos con mujeres árbitros de panelistas. “Tenemos la firme creencia de que una mayor diversidad trae beneficios al sistema arbitral”, agrega Olavarría.

Precisamente, una de las iniciativas para reducir la brecha es Arbitral Women, que ayer se presentó de forma oficial en el Perú. La idea de esta organización es crear una red de contactos para mejorar la representación femenina en este sector.



“Nuestro lema es ‘Mujeres apoyando a mujeres’ para que puedan crecer en el ámbito profesional del arbitraje, a través del ‘networking’, mentorías y la posibilidad de realizar publicaciones en sitios especializados”, agrega Diana Gárate, miembro para el Perú de Arbitral Women.