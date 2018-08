Ex jefe de Seguridad del INPE: “Magán me ordenó vigilar la liberación de Caracol”

El ex director de Seguridad Penitenciaria, Luis Flores Prialé, sostiene que fue sentenciado “injustamente” a 13 años de prisión por haber favorecido al narcotraficante Gerson Gálvez ‘Caracol’ para que sea excarcelado irregularmente el 3 de octubre del 2014, cuando le faltaban cuatro años para que cumpla su condena por el delito de intento de homicidio, robo agravado y tráfico ilícito de drogas. “Solo obedecí órdenes”, se defiende. Tiene 65 años.



Flores resalta que una de sus funciones como director de Seguridad era la de obedecer las órdenes del presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) [muestra el reglamento]. Cuando ‘Caracol’ fue excarcelado, Julio Magán asumía ese cargo, es decir era su jefe directo. “Magán me llamó a las 2.30 p.m. del 3 de octubre [del 2014] y me pidió que vigile la salida de la cárcel ‘Caracol’, que ese día iba a salir y que evite cualquier tipo de disturbio. Así también pasó con Lori Berenson”, recuerda.

Antes de dirigirse al penal Sarita Colonia, en el Callao, Flores, que se encontraba en su oficina del centro de Lima, llamó por teléfono al director del penal, Álvaro Obregón, para preguntarle la hora que saldría ‘Caracol’, pero este le dijo que aún estaba corrigiendo unas observaciones jurídicas al expediente de Gálvez, que había realizado el Área de Libertades del INPE. La solicitud que había presentado el recluso era la redención de su pena, quería que le descuenten los días de cárcel por días de trabajo y de estudio, aunque todos sabían, dentro del penal, que no se dedicaba a eso.

Para Flores, ‘Caracol’ no era un desconocido. Sabía que cometía extorsiones desde su celda. Es más en el 2013, él propuso que este narcotraficante sea trasladado a otro penal. “Existen elementos suficientes para presumir que el interno Gerson Gálvez estaría incurriendo en faltas graves […] que compromete el orden y la convivencia pacífica, por consiguiente existen suficientes condiciones para disponer que el interno sea trasladado a otro establecimiento penitenciario”, se lee en el documento que remitió, en noviembre del 2013, al Consejo Nacional Penitenciario, conformado en ese momento por Magán, José Pérez Guadalupe y Óscar Ayzanoa. Pero, nunca se hizo nada.

Entonces, ¿por qué no se opuso a la orden de Magán?, le preguntamos. “Qué podía hacer. Supuestamente todo estaba en regla”, aclara.

Como aún no se sabía la hora exacta de la salida de ‘Caracol’, Flores no salía de su oficina con dirección a Sarita Colonia hasta que lo volvió a llamar Julio Magán. “Esta vez fue más enérgico, me dijo que vaya al penal, que de todas maneras ese día salía libre Gerson Gálvez y que evitara cualquier acto de violencia. Luego, el director del penal me dijo que el expediente de ‘Caracol’, ya corregido, había sido enviado al Área de Libertades y que solo faltaba que lo aprueben y lo devuelvan al penal para que se concrete la liberación”, relata. Y así fue. Flores se acercó al Área de Libertades, en la avenida Abancay, y en su vehículo llevó a dos trabajadores penitenciarios que cargaban entre sus manos los documentos que aprobaban la excarcelación del delincuente.

El apuro de 'Caracol' de salir libre era porque sabía que el Ministerio Público, a través de escuchas telefónicas, había descubierto que desde su celda coordinaba envíos de cocaína al extranjero y sobornaba a trabajadores del INPE. La fiscalía sostiene que hubo una rapidez inusual en el trámite del expediente de liberación del hoy condenado a 35 años y recluido en el penal de Challapalca.

Flores insiste en que es inocente de los delitos que le imputan de encubrimiento personal y patrocinio agravado, pero admite que nunca se opuso y tampoco expresó su disconformidad a la salida de 'Caracol' a pesar de que sabía de las irregularidades que cometía en la cárcel.

Ahora, recién reconoce que la excarcelación no fue correcta. Agrega que apelará hoy la sentencia, al igual que Julio Magán y otros dos implicados. Mientras una Sala Superior del Callao resuelva si ratifica o no la condena, todos estarán en libertad. Magán sostiene que él no firmó ningún documento avalando la libertad de Gerson Gálvez, pero sí estuvo pendiente de que se cumpla la excarcelación ese mismo 3 de octubre del 2014.

Lee también: