El fiscal Ricardo César Rojas León, actual presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lurín, respondió sobre la investigación en su contra por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y organización criminal. El último martes, fueron allanados tres inmuebles y se incautaron bienes del abogado, conocido porque investigó, en su momento, por lavado de activos a la ex primera dama de la Nación Nadine Heredia.

Fue el noticiero América Noticias que difundió las declaraciones del fiscal Rojas León sobre la indagación a cargo de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur. El investigado afirmó que las acusaciones en su contra son falsas, entre las que figura que presuntamente recibió dinero de miembros la organización criminal Los Secos del Sur -dedicada al tráfico de terrenos, extorsión y sicariato- para favorecerlos.

En el documento fiscal se señala que un aspirante a colaborador eficaz señaló que Bernardino Esplana Enríquez, a quien se acusa de ser el cabecilla de Los Secos del Sur, se reunía con el fiscal Ricardo César Rojas León, supuestamente. “Eso es falso, totalmente falso. Como dice el dicho: el que no la debe, no la teme”, remarcó.

Asimismo, se pronunció sobre la declaración del testigo protegido que relató a las autoridades que se conoció que el fiscal habría recibido de Lady Pinto Ríos de Cárdenas unos 5.000 dólares en circunstancias en que la persona antes mencionada habría acudido a las inmediaciones del parque Villa Alejandro, cerca de la Fiscalía de Lurín, e ingresado a un vehículo de color blanco donde se encontraba el investigado [el fiscal], lugar donde le habría hecho entrega de un sobre conteniendo el dinero en efectivo, con el fin de que la excluya de la investigación fiscal seguida contra Bernardino Esplana y otros por el delito de lavado de activos y otros.

“Dicen que he recibido dinero de una tal Lady Pinto Cárdenas, la suma de 5 mil dólares y esa persona que supuestamente que me habría dado dinero ha fallecido. Entonces, esta agrupación criminal, sabiendo que esta persona no va a testificar, siembra un testigo protegido”, indicó.

“He investigado a Nadine Heredia, a Peter Ferrari y he incautado bienes de alcaldes. He realizado varias investigaciones complejas. Usted [mirando a periodista], cree que yo sonsamente voy a ir a un penal sin formalizar una diligencia y amenazar a las personas”, agregó Ricardo Rojas.

El martes, Latina dio a conocer que el fiscal Ricardo Rojas estuvo a cargo de la investigación a la ex primera dama Nadine Heredia, pero fue retirado del caso en 2015. Posteriormente, empezó a ejercer el cargo en la Fiscalía de Lurín.

