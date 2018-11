Fiscalía archivó denuncia por presunta violación contra menor extranjera

El Ministerio Público decidió archivar la denuncia por presunta violación sexual que una adolescente de 16 años presentó el 29 de julio contra un estudiante del colegio Markham. Se trata de una menor procedente de Estados Unidos.

Según la acusación, la violación habría ocurrido durante una fiesta el 13 de julio, en Miraflores. Aquella noche estuvieron alumnos del mencionado colegio, al que ella asistía como parte de un programa de intercambio.

El caso estaba siendo seguido por la Fiscalía de Familia, bajo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Según el programa 'Beto a Saber', la fiscal Lourdes Morales, de la 14 Fiscalía de Lima, desestimó la denuncia.

“Se dispone: Integrar la parte decisoria del No Ha Lugar a formalizar denuncia en contra de la adolescente por presunta infracción a la Ley Penal –Contra la Libertad Sexual – Violación Sexual”, señala la resolución. Uno de los puntos que consideró el Ministerio Público es que el examen médico legal indicaba que la menor presentaba dos desgarros incompletos con más de 10 días de antigüedad. Cabe precisar que la adolescente presentó la denuncia dos semanas después del supuesto abuso.

“No se ha podido acreditar el testimonio de la presunta víctima (...). La imputación es que no se habría utilizado amenaza ni violencia, sino que supuestamente habría sido sometida a un estado de inconsciencia. La pregunta es: ¿puede una persona en una hora ser dopada y en una hora recuperarse?”, indicó Miguel Ávalos, abogado del menor acusado, en el referido programa de TV. Señaló que las relaciones habrían sido realizadas de manera consentida.

- Familia de menor responde -

Tras conocerse la resolución, la familia de la menor, que se encuentra en nuestro país, lamentó esta decisión. Ellos continúan de cerca el caso para conseguir justicia.

“Esta resolución envía un mensaje claro: viola pero no la lastimes, viola pero no la drogues completamente, porque si la víctima ha sido dopada o incapacitada y golpeada, allí sí le voy a creer”, indicó Sandro Monteblanco, abogado de la menor denunciante.

Por otro lado, la madre de la menor pidió justicia. “Presidente Vizcarra, se conoce al Perú en el mundo por su corrupción. Es momento de que se ponga de pie y asuma una posición en donde no permitan que esto vuelva a ocurrir”, indicó en el programa de TV.

Hace dos meses, la menor denunciante contó a la prensa que aquella noche se sintió mareada y presume que fue dopada. “Él me jaloneó para llevarme a una habitación, donde me atacó. Yo le dije que se detuviera, pero no hizo caso”, detalló la adolescente.